هالة صدقي تحسم الجدل: "باب الزواج اتقفل... وطاقتي نفدت"

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أحمد جودة - القاهرة -

في لقاء صريح وعفوي، حلت الفنانة المصرية هالة صدقي ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية في تونس، حيث فتحت قلبها للجمهور وتحدثت بصراحة عن موقفها من الزواج، كما تطرقت إلى آخر أعمالها الفنية التي شاركت بها خلال موسم رمضان الماضي، لتُسلط الضوء على مسيرتها المستمرة وتفاعلها مع الجمهور.

هالة صدقي: "الزواج باب واتقفل.. وطاقتي خلصت"

في حديثها عن حياتها الشخصية، حسمت هالة صدقي الجدل المثار حول إمكانية زواجها مجددًا، وقالت بوضوح:

"الزواج باب واتقفل، فكل شخص له طاقة، وطاقتي في هذا الأمر نفذت، ولكن بلا شك الرجل هام في حياة المرأة."

بهذه الكلمات اختارت صدقي أن تضع نقطة النهاية على احتمالية خوض تجربة الزواج مرة أخرى، مؤكدة أن قرارها جاء نتيجة تجربة واختبارات الحياة، وأنه لا ينتقص من أهمية وجود الرجل في حياة المرأة، وإنما يعكس موقفًا شخصيًا قائمًا على النضج والوعي.

آخر أعمالها الدرامية: إش إش

على الصعيد الفني، تحدثت هالة صدقي عن أحدث مشاركاتها، والتي تمثلت في مسلسل "آش إش"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي وحقق تفاعلًا جماهيريًا واسعًا. تدور أحداث المسلسل حول فتاة جميلة وفقيرة تُدعى "إش إش"، تضطر لدخول عالم الرقص بعد أن تقودها الظروف إلى مواجهة قاسية مع الواقع، لتكتشف لاحقًا أنها متورطة في شبكة أسرار عائلية غامضة تخص عائلة آل الجريتلي.

المسلسل شهد مشاركة نخبة من النجوم، على رأسهم مي عمر، ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، وانتصار، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي. وجسدت هالة صدقي من خلاله شخصية محورية أثرت في خط الأحداث، وأضفت ثقلًا دراميًا على العمل.

مسيرة فنية مستمرة وإطلالة مختلفة

يعكس حضور هالة صدقي في العمل الأخير حرصها على انتقاء الأدوار التي تحمل بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا، وتُظهر قدرتها على التنقل بين الكوميديا والدراما، لتثبت من جديد أنها من أبرز النجمات اللاتي حافظن على بريقهن الفني رغم مرور الزمن.

بهذا الظهور التليفزيوني الجديد، تؤكد صدقي أن بوصلتها الفنية لم تتوقف، وأنها ما زالت حاضرة بقوة في المشهد، سواء من خلال أعمالها أو تصريحاتها الجريئة التي تعكس شخصيتها الناضجة والمستقلة.