تامر حسني لـ "دوت الخليج الفني": "ريستارت" استغرق سنة ونصف.. وبحضر لعمل درامي جديد(حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم -

ريستارت هيكون بينور على حاجة مهمة جدًا تخص المجتمع.

أؤيد نوع الأعمال التي تحمل رسالة للتفكير.

فيلم ريستارت اخد سنة ونص تحضير وتصوير.

قوة تأثير مسلسل آدم سبب غيابي عن الدراما

شبه بحضر لعمل درامي بس واخدة وقتها شوية

التقت عدسة دوت الخليج الفني بنجم الجيل تامر حسني في احتفالية العرض الخاص لفيلم "ريستارت" في إحدى مسارح 6 أكتوبر وبحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي.

وحاور دوت الخليج الفني تامر حسني ليكشف عن تفاصيل مشاركته في فيلم ريستارت واهتمامه بتقديم رسائل إيجابية من خلال أعماله بالإضافة إلى خطته الدرامية المقبلة.

تحدث تامر حسني عن اهتمامه بالرسائل الإيجابية في أعماله السينمائية قائلًا:"في نوعية افلام بتضحك الناس من أجل الضحك ودي في حد ذاتها رسالة حلوة انك تضحكي، وأنا دائما بقول لو هقدر اقدم حاجة تقدر تضحك الناس، وياريت لو بقول حاجة يعني تبقى الناس تفكر فيها شوية أنا مؤيد للنوع ده اكتر يعني، فأكيد الفيلم هيبقى بينور على حاجة مهمة جدا تخص المجتمع كله ".

تامر حسني

وقت التحضير والتصوير لـ ريستارت

وعن وقت التحضير للفيلم أضاف:"اه حضرت للفيلم في وقت طويل أوي يمكن تحضيره وتصويره اخد سنة ونص أو اكتر ".



عودة تامر حسني للدراما بعد غياب



وكشف تامر حسني عن موقفه من العودة للدراما معلقًا:" أنا نفسي اعمل مسلسل، لأن تأثير مسلسل آدم كان قوي جدًا واللي حققه كان حاجة كبيرة أوى، نفسي ابقى واخد فترة كبيرة علشان ارجع اعمل حاجة للدراما تليق بالناس ".



سبب تأخر خطوة الدراما

وعن سبب غيابه عن الدراما قال:"غيابي عن الدراما كان في قوة تأثير مسلسل " آدم "، لما أثر في الناس بالشكل ده، حاسس ان أنا لما يبقى عندي موضوع أطلع أقوله يبقى مؤثر في الناس بالشكل ده أو أكبر كمان ".

التحضير لعمل درامي جديد



وعن فكرة العودة للدراما أضاف:" أنا شبه بحضر لعمل درامي بس واخدة وقتها شوية، ومعرفش هيكون في رمضان ولا لا لسه ".