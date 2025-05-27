"فويس باند" تشعل ساحة الغناء بقصر الأمير بشتاك.. ليلة طربية منتظرة الخميس المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم -

في إطار استراتيجية وزارة الثقافة المصرية لتعزيز الحراك الفني ودعم الفرق الغنائية المستقلة والمواهب الشابة، يستضيف مركز إبداع قصر الأمير بشتاك (بيت الغناء العربي) بشارع المعز، حفلًا غنائيًا مميزًا لفرقة "فويس باند"، وذلك يوم الخميس الموافق 29 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً، تحت إشراف قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، وقيادة المايسترو الفنان إسلام جاد.

"فويس باند".. رحلة موسيقية بدأت من حلم وانطلقت إلى مسارح مصر

تأسست فرقة "فويس باند" عام 2016 على يد عازف الكمان المايسترو إسلام جاد، بهدف تقديم تجربة غنائية متميزة تعتمد على التناغم الصوتي الجماعي والإبداع الموسيقي المتجدد. ومنذ انطلاقتها، استطاعت الفرقة أن تضع بصمتها الخاصة على الساحة الفنية من خلال تقديم حفلات ناجحة على عدد من أكبر المسارح، منها دار الأوبرا المصرية، ومراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، إلى جانب مشاركات فنية في الجامعات والأندية المصرية.

باقة طربية متنوعة من الزمن الجميل

تميز عروض "فويس باند" بتقديم باقة متنوعة من الأغاني المصرية والعربية التي تنتمي إلى طرب الزمن الجميل، مما يُرضي أذواق الجمهور الباحث عن الفن الأصيل. وتتضمن قائمة الأغاني المقرر تقديمها خلال الحفل أغنيات خالدة مثل: "على قد الشوق"، "تمر حنة"، "بتسأل يا حبيبي"، "بتخاصمني حبة"، "لاموني الناس على حبي"، "حمال الأسية"، "من حبي فيك يا جاري"، "سألوني الناس"، "نسم علينا الهوى"، و"لولا الملامة"، إلى جانب مختارات أخرى من روائع الموسيقى العربية.

إحياء للتراث ودعم للفن الهادف

يعكس هذا الحفل التوجه الذي تتبناه وزارة الثقافة المصرية نحو إحياء التراث الغنائي العربي الأصيل، وخلق مساحة فنية حيوية للشباب المبدع، من خلال استغلال المنابر الثقافية والمراكز الإبداعية التاريخية مثل قصر الأمير بشتاك، الذي بات منصة حقيقية لعرض فنون راقية تصل إلى الجمهور في أجواء تراثية مميزة.

الدعوة عامة لعشاق الطرب الأصيل

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبي الأغنية العربية الكلاسيكية والموسيقى الراقية، حيث تُعد حفلات "فويس باند" تجربة فنية تجمع بين الغناء الجماعي المتناغم وروح النوستالجيا التي تأخذ الجمهور في رحلة عبر عقود من الإبداع الموسيقي العربي.

موعد ينتظره عشاق الغناء.. الخميس في بيت الغناء العربي

ليلة الخميس المقبل لن تكون عادية في شارع المعز، إذ تتزين جدران قصر الأمير بشتاك بأنغام "فويس باند"، ليحيا الجمهور لحظات من الطرب الأصيل مع مجموعة من الشباب الموهوب الذي اختار أن يُعيد الحياة إلى الأغاني الخالدة بروح عصرية وبأسلوب موسيقي محترف.