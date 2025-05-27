بعد أزمتها مع آية سماحة.. مشيرة إسماعيل تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة مشيرة إسماعيل تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث،خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما وجهت الفنانة آية سماحة رسالة إعتذار لها، بعد أزمة العيادة البيطرية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت آية سماحة:" اعتذر للفنانة الكبيرة مشيرة اسماعيل عن هجومي المندفع بشكل متهور وغير مناسب

احترم واقدر الفنانة مشيرة اسماعيل وتاريخها الكبير، ولم اقصد الأساءة إلى شخصها تمامًا".

وتابعت:" ولكن حدث ذلك بسبب توتري من المشكلة نفسها وتأثري بها وكان غضبي ناتج عن حبس بعض الحيوانات المريضة (قطط) التي كانت تتلقي علاجآ بداخل العيادة وعلي الرغم من ذلك تم غلق (تشميع) العيادة مع حبس الحيوانات بالداخل وعدم تمكن اي من الدكاترة الدخول اليهم".

واختتمت:" هذا ليس تبريرآ لما بدر مني ولكن توضيح واعتذار للفنانة مشيرة اسماعيل وعائلتها".