منير زايد يطرح الأغنية العاطفية "مو غلطتك" باللون الغنائي الخليجي

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان الأردني منير زايد أغنيته الجديدة بعنوان "مو غلطتك"، وهي عمل عاطفي باللهجة الخليجية، من كلمات محمد القاسمي، وألحان وتوزيع حاتم منصور، ومكس وماستر حسني أبوزهرة، وقد تم تسجيل الأغنية في استوديوهات صلاح الياسري في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت إشراف ومتابعة المنتج والمخرج صلاح الياسري.

وجاء إطلاق الأغنية على شكل فيديو كليب يحمل طابعًا رومانسيًا وعاطفيًا، متناسقًا مع كلمات العمل، وظهر فيه منير زايد بأسلوب لافت وأداءٍ يعكس أجواء الأغنية، وتم عرض الفيديو كليب عبر قناة دوزان ميوزيك على يوتيوب، إلى جانب توفره على عدد من المنصات الموسيقية مثل أنغامي، سبوتيفاي، ديزر، وأبل ميوزيك.

ويُعد هذا العمل محطة جديدة في مشوار منير زايد، الذي بدأ شهرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حقق حضورًا لافتًا قبل دخوله المجال الفني من خلال مشاركته في برنامج "إكس فاكتور" على شاشة تلفزيون دبي. وقد واصل بعدها تقديم عدد من الأغنيات المنفردة التي لاقت تفاعلًا جيدًا على المنصات الرقمية، وهو العمل الأول مع دوزان ميوزيك بعد توقيع عقد الإنتاج والتوزيع.