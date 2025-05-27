غدًا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف المواهب بالسويس

القاهرة - محمد ابراهيم -

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في العاشرة صباح غد الأربعاء، فعاليات برنامج "مصر جميلة" بمحافظة السويس، في إطار برامج الوزارة لدعم ورعاية الموهوبين بالمحافظات.



فعاليات برنامج "مصر جميلة"



تقام الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتتضمن مجموعة من الورش الفنية والإبداعية، والتي تتواصل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بقاعتي الأدب والفنون التشكيلية بقصر ثقافة السويس وبالتنسيق مع المدارس، وتشمل مجالات إبداعية وفنية متنوعة، من بينها "الفنون التشكيلية، الموسيقى، المسرح، الأدب"، وذلك في إطار خطة تثقيفية متكاملة، تهدف إلى صقل وتنمية الموهوبين من ابناء محافظة السويس، بحضور نخبة من الفنانين والمبدعين والمدربين المتخصصين، وتستمر الفعاليات لمدة 6 أيام متتالية.

أهداف برنامج "مصر جميلة"

ويقدم البرنامج من خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب برئاسة المخرج محمد صابر، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة السويس، إدارة هويدا طلعت.