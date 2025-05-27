بعد تصدرها للتريند ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة بسمة بوسيل تريند محركات البحث جوجل وذلك بعد تصريحات تامر حسني عنها على هامش العرض الخاص لفيلم “ ريستارت”.

قال تامر حسني عن سر كتابه اسمها على صوابعه بجانب أولاده:' بسمة دي بنتي الكبيرة أموت نفسي ولا أذيها، مهما الناس لعبت في دماغها هتفضل غالية عندي جدا ".

وعن فكرة العودة مرة أخرى أعلن تامر حسني أنه لم يعود إليها.

كلمات تامر حسني لاقت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين أشادوا بنُضجه وحرصه على دعم أمّ أولاده حتى بعد الانفصال، فيما رأى آخرون أن تصريحاته وإن أنكرت عودة العلاقة، إلّا أنها تعكس وجود محبة واحترام قد يمهّدان لتقارب مستقبلي.

ورغم وضوح نفيه، لم تهدأ العاصفة بعد، إذ لا يزال الجمهور يتداول مقاطع الفيديو والصور التي جمعت النجمين مؤخرًا، ما يدل على استمرار اهتمام الجمهور بقصة الحب القديمة التي لا تزال محط أنظار ومتابعة.