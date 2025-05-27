نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم ليلى علوى والاحتفال بميلاد سلماوى فى افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية مجدى الحسينى وفاروق سلامة يبهروا الحضور بعزف موسيقى ام كلثوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت،مساء الاثنين، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بمكتبة مصر الجديدة،برئاسة الدكتور ياسر محب. والتى تستمر حتى يوم الجمعة 30 مايو الجاري، بمشاركة واسعة من نجوم الفن والدبلوماسيين وممثلي الوزارات والمؤسسات الثقافية.

أبرز المكرمين:

كرم المهرجان النجمة ليلى علوى والتى عبرت عن سعادتها البالغة بالدورة الخامسة للمهرجان مؤكده إنه فرصه عظيمه لانتشار الثقافه السينمائية الفرنكوفونية فى مصر مؤكده على سعادتها باختيارها للتكريم فى دورة تجمعها مع الكاتب الكبير محمد سلماوى.

ونال الحفل اشادة من الحضور بسبب الموسيقار فاروق سلامة والموسيقار مجدي الحسيني الذين حضرا على المسرح بعد غياب طويل عن الساحة الفنية ليعزفا مقطوعات ام كلثوم احتفاءً بمرور خمسين عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم. ليتفاعل معهم الجمهور بشكل كبير خاصة وانهما قدما دويتو ناجح على المسرح اعاد للاذهان حفلات الست الرائعه. وصعدت النجمة ليلى علوى على المسرح لمصافحتهم تقديرا لمساهتهم الفنيه الرائعة.

وفى لفته انسانية احتفى المهرجان بعيد ميلاد الكاتب الكبير محمد سلماوي، ضيف شرف الدورة الخامسة، وذلك على المسرح وصعدت ليلى علوى واصدقاء الكاتب الكبير للاحتفاء به، بينهم سهير عبد القادر ووليد عونى، بمناسبة عيد ميلاده الثمانين الذي يتزامن مع انطلاق فعاليات المهرجان. وقد عُرض فيلم عن ابداع الكاتب الكبير تحت عنوان " 80 عاما من الابداع".

فعاليات حفل الأفتتاح:

شهد حفل الافتتاح، الذي قدمه الفنان تامر فرج، العديد من المفاجآت الفنية كان أبرزها عرض فيلم وثائقي أعدته ادارة المهرجان يوثق للتاريخ الفنى فى مصر من عيون صناعها حيث احتفى بذكرى مناسبات فنانين أثروا الثقافة والفن المصرى.

وافتتح فرج الحفل بكلمة قال فيها: "جاءت مصر ثم جاء التاريخ" وهذه المقولة تعليقا على فيلم الافتتاح، مؤكدا أن المهرجان يحتفي بأبناء مصر الذين ساهموا في إعلاء اسم مصر ثقافيًا ولذا احتفل المهرجان ببعض المناسبات التاريخية الهامة فى الدورة الخامسة.

حضر الحفل عدد كبير من الشخصيات العامة والفنية، من أبرزهم السفير اليوناني بالقاهرة، والسفير أحمد خفاجي ممثلًا عن وزارة الخارجية المصرية، إلى جانب وفد من السفارة الفلسطينية، وممثلين عن سفارات الدول الفرنكوفونية، إضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات المصرية وأعضاء لجان

التحكيم المختلفة، والدكتور عمر عبد الرازق رئيس مجلس ادارة شركة وادى النيل شتيوارت، وحضرت النجمة المتألقه الهام شاهين لتدعم صديقتها ليلى علوى وتهنئها على التكريم لتؤكد ان المهرجان فرصه مهمه لالتقاء الثقافات..

وألقى الدكتور ياسر محب، رئيس المهرجان، كلمة رحّب فيها بالحضور، مشيرًا إلى أن هدف المهرجان هو تقوية الروابط واستغلال القوة الناعمة المصرية لخدمة صناعة السينما المصرية والفرنكوفونية واثراء الوسط الثقافى المصرى والعالم من خلال السينما.

تشهد الدورة الخامسة احتفاءً خاصًا بـ السينما الفلسطينية من خلال عرض نخبة من الأفلام ضمن مسابقات المهرجان، بالإضافة إلى برنامج خاص بعنوان "قصص سينمائية... من أرض الملاحم"، يسلّط الضوء على قضايا الهوية والمقاومة. كما يتضمن المهرجان عروضًا لأفلام تتناول الوعي الطبي.