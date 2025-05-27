عمرو الدجوي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شقيقه أحمد الدجوي: "حقه مش هيضيع"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي، في أول تعليق له عقب تشييع جثمان شقيقه، تفاصيل مثيرة حول الساعات الأخيرة في حياة أحمد، مؤكدًا أن شقيقه كان على وشك التوصل لتسوية تنهي أزمة طويلة الأمد أثرت على حالته النفسية.

وقال عمرو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "الله يرحمك يا أخويا وضهري وسندي، حق أحمد الدجوي مش هيضيع.. أحمد كان راجع من مقابلة مع جهات حكومية لمساعي الصلح، وكان سعيد جدًا إن الكابوس خلاص هينتهي.. حسبنا الله ونعم الوكيل."

وجاءت هذه التصريحات عقب جنازة الراحل أحمد الدجوي، والتي شُيعت ظهر الإثنين من مسجد جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، وسط حضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، دون إقامة عزاء رسمي.

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر شاشة "MBC مصر"، عن تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع عمرو الدجوي، حيث أشار إلى أن شقيقه كان "زهرة العائلة وأهم من فيها"، موضحًا أن أحمد كان يشعر بأن هناك من يراقبه بعد عودته إلى مصر، رغم أنه كان في حالة نفسية جيدة أثناء وجوده خارج البلاد.

وأوضح أديب، نقلًا عن عمرو الدجوي، أن أحمد كان يتطلع لحل الأزمة التي استمرت لسنوات، لكنه فوجئ برفض الطرف الآخر لأي مصالحة، مشيرًا إلى أن أحمد تلقى رسائل تؤكد أن "هذا ثأر أمهم ولا بد من أخذه"، في إشارة إلى الراحلة منى الدجوي.

وتابع أديب: "عمرو قال إن أثناء الغُسل والتشريح اكتشفوا أن أحمد أطلق الرصاص بيده اليسرى، رغم أنه أيمن، وهو ما زاد من الشكوك حول ملابسات الوفاة، وأكد عمرو أنهم على قناعة بأن شقيقه قُتل ولم ينتحر."

يُذكر أن أحمد الدجوي هو حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، وقد أثارت وفاته بطلق ناري داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر حالة من الصدمة بين أصدقائه وزملائه بالجامعة، حيث خيمت أجواء الحزن على الحضور خلال صلاة الجنازة ووداعه إلى مثواه الأخير.