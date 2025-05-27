نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عرضه العالمي الأول.."قصة الخريف" يمثل مصر في مهرجان "خريبكة الدولي" في المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان خريبكة الدولي للسينما الأفريقية عن اختيار فيلم "قصة الخريف" المصري في عرضه العالمي الأول لتمثيل مصر في الدورة الـ 25 للمهرجان التى ستقام في الفترة من ٢١ إلى ٢٨ يونيو المقبل.

ويعتبر مهرجان خريبكة للسينما الأفريقية من أقدم مهرجانات المغرب حيث انطلقت دورته الأولى سنة 1977، كما يعد الثالث قاريًا بعد أيام قرطاج السينمائية بتونس ومهرجان الفيسباكو بوركينا فاسو.

تفاصيل فيلم "قصة الخريف":

أما عن فيلم "قصة الخريف" بطولة يوسف عثمان، بثينة حجار، أشرف مهدي، عماد إسماعيل، ماري جرجس، ندى الشاذلي، سحر أبو العز، كارول العقاد، جودة رياض، هبة قناوي، وكريستين مجدي، تصميم ملابس أفنان زكريا غزالة، مدير تصوير محمود لطفي، إشراف فني وديكور ياسر الحسيني، تصحيح ألوان عطية أمين، مهندس صوت مهاب عز، مصمم صوت ومكساج محمد صلاح، موسيقى تصويرية يوسف صادق، مونتاج داليا عطا، إنتاج رفيق أنطون، كريم مكرم، إيمان سمير فاضل (آروو فيلم برودكشينز) تنفيذ شريف أبو هميلة (نيو بيكتشرز للإنتاج الفني).

الفيلم هو العمل الروائي الطويل الأول للمؤلف والمخرج كريم مكرم بعد إخراجه أفلام قصيرة وتسجيلية شاركت بمهرجانات محلية ودولية، يطرح الفيلم فكرة الاغتراب والوحدة لعدة شخصيات من طبقات اجتماعية مختلفة، واستغرق العمل على فيلم "قصة الخريف" للخروج للنور V سنوات نتيجة صعوبات إنتاج وتمويل الأفلام المستقلة التي تعتمد بشكل أساسي في تمويلها وإنتاجها على صناديق دعم محلية ودولية لذلك لجأ صناعه لإنتاجه بالجهود الذاتية سواء بتخفيض أو المشاركة بأجورهم.