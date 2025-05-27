نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. وفاء عامر وفيفي عبده ورانيا فريد شوقي وهالة سرحان يشاركون في إحتفالية زفاف جماعي ل 300 فتاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت عدد من نجمات الفن والمشاهير في إحتفالية زفاف 300 فتاة التي اقميت داخل إستاد برج العرب برعاية صندوق تحيا مصر وحضور أسر وعائلات العرائس والعرسان.

كانت ضمن المشاركات في الإحتفالية من نجمات الفن فيفي عبده، وفاء عامر ، رانيا فريد شوقي والإعلامية هالة سرحان ود.سامر يوسف وحرمه مهندسة الديكور رباب عبد العاطي وزينات الشال .. بالاضافة إلى عدد من قيادات العمل المدني والتطوعي.

و كما شارك في إحياء الإحتفالية عدد من نحوم الأغنية ممن شاركوا العرائس والعرسان أجواء البهجة والرومانسية.