نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالرحمن ضيف الحلقة الثانية من برنامج “فضفضت أوي" مع معتز التوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة "واتش ات" عن ضيف الحلقة الجديدة من برنامج "فضفت أوي"، الذي يقدمه المخرج معتز التوني، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت صورة للفنان محمد عبدالرحمن ومعتز التوني، معلقة: "جرعة جديدة من الفضفضة مع محمد عبدالرحمن ومعتز التوني".

تفاصيل برنامج "فضفضت أوي"

البرنامج من تقديم المخرج معتز التوني الذى يخوض به تجربة البرامج التليفزيونية لأول مرة، ويستضيف خلاله عددا من أبرز النجوم، منهم منة شلبي، محمد رضوان، محمد ثروت، هشام ماجد، عمرو يوسف، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، والنقيب أشرف زكي، محمد القس، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.