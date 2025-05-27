هجوم وإعتذار.. القصة الكاملة لـ أزمة العيادة البيطرية بين آية سماحة ومشيرة إسماعيل

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة آية سماحة رسالة إعتذار للفنانة مشيرة إسماعيل، بعد أزمة العيادة البيطرية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت آية سماحة:" اعتذر للفنانة الكبيرة مشيرة اسماعيل عن هجومي المندفع بشكل متهور وغير مناسب

احترم واقدر الفنانة مشيرة اسماعيل وتاريخها الكبير، ولم اقصد الأساءة إلى شخصها تمامًا".

وتابعت:" ولكن حدث ذلك بسبب توتري من المشكلة نفسها وتأثري بها وكان غضبي ناتج عن حبس بعض الحيوانات المريضة (قطط) التي كانت تتلقي علاجا بداخل العيادة وعلي الرغم من ذلك تم غلق (تشميع) العيادة مع حبس الحيوانات بالداخل وعدم تمكن اي من الدكاترة الدخول اليهم".

واختتمت:"هذا ليس تبريرآ لما بدر مني ولكن توضيح واعتذار للفنانة مشيرة اسماعيل وعائلتها".

منشور اية سماحة

بداية الأزمة آية سماحة ومشيرة إسماعيل

وكانت أن هاجمت الفنانة ايه سماحة النجمة المعتزلة مشيرة اسماعيل، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

وكتبت آية:” عندي سؤال بناء على الاخبار المنتشرة، هي مين مشيرة إسماعيل دي في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية والعيادة تتشمع بالحيوانات اللي جواها والعيادة مرخصة وورقها سليم واللي أهم من كده أن فيها حيوانات ومش مهم الحيوانات تموت المهم مشيرة متزعلش، مش هي دي المعتزلة المحجبة “المتدينة”؟”.