نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. أحمد فهمي يبدأ تصوير مسلسله الجديد "ابن النادي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد فهمي لتصوير أحدث أعماله الدرامية، والتي تحمل اسم "ابن النادي"، على أن يبدأ تصوير العمل في يونيو المقبل، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع جميع أبطال العمل.

وجاء هذا المسلسل بعد غياب أحمد فهمي عن الدراما التلفزيونية لمدة عامين، منذ تقديمه لمسلسل "سفاح الجيزة"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

أحمد فهمي

تفاصيل مسلسل ابن النادي



ومسلسل ابن النادي من بطولة أحمد فهمي، وتأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ويعد العمل أحدث أعمالها الأصلية.



آخر اعمال احمد فهمي



وكان اخر اعمال أحمد فهمي هو فيلم عصابة الماكس الذي عرض مؤخرًا في السينمات، ولعب فهمي خلال أحداث العمل شخصية المكسيكي، وهو مجرم إسكندراني يسعى لتكوين عصابة من أجل تنفيذ مهمة جديدة وهي تهريب مومياء، وشارك في بطولة الفيلم روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، محمد لطفي، وحاتم صلاح، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان، كما ظهر مؤخرًا أحمد فهمي، ضيف شرف في فيلم الحريفة 2 من بطولة نور النبوي وأحمد غزي وعبدالرحمن محمد، والفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.