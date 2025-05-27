نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 4 ليالى على المسرح الكبير.. رئيس الأوبرا يشيد بعرض كارمن ويؤكد:"الحضور الجماهيرى الضخم يبرز مساعي نشر الفنون الجادة في المجتمع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية وزارة الثقافة شهد الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الاوبرا المصرية الليلة الختامية للعرض الكلاسيكي الشهير اوبرا كارمن والذي استمر على المسرح الكبير على مدار أربعة أيام الخميس، الجمعة، الأحد، الإثنين 22، 23، 25، 26 مايو.

أبرز تصريحات الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا

وقال الدكتور علاء عبد السلام رئيس الاوبرا ان الحضور الجماهيرى الضخم لعرض كارمن جاء نتيجة السعى الدائم لنشر الفنون الجادة فى المجتمع، واشاد بالميتزوسوبرانو جالا الحديدي التى حضرت من المانيا خصيصا للعب دور كارمن بعد ان قامت بتقديمه في أكثر من 100 عرض بأوروبا وأمريكا وذلك بالتبادل مع امينة خيرت موجها لهما الشكر على الاداء المتفرد الذى أبرز جوانب الشخصية وتفاصيلها المتعددة، كما قدم التحية لفريق العمل على الجهد المبذول لخروج العرض بصورة تليق بمكانة دار الأوبرا المصرية باعتبارها منارة إبداعية عريقة، مشيرًا أن كارمن احد اهم العروض العالمية التي يضمها الريبرتوار الثرى لفرقة أوبرا القاهرة، وأضاف ان قصته تعبر عن الكثير من المشاعر الانسانية التي نجح المؤلف الفرنسى جورج بيزيه في التعبير عنها من خلال موسيقاه النابضة بالحياة.

عرض أوبرا كارمن

جدير بالذكر أن ان عرض أوبرا كارمن قدمته فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة منى رفلة بمصاحبة فرقة باليه أوبرا القاهرة باشراف مصممة الرقصات ارمينيا كامل واوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسى مع كورال أوبرا القاهرة تدريب باسكال روزيه وإخراج حازم طايل .