نجاح باهر في ختام "أوبرا كارمن" على المسرح الكبير تحت رعاية وزارة الثقافة

القاهرة - محمد ابراهيم -

اختتمت دار الأوبرا المصرية عروض رائعة المؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزيه "أوبرا كارمن"، وسط إشادة جماهيرية ونقدية كبيرة، حيث أُقيمت العروض على مدار أربع ليالٍ ضمن أنشطة وزارة الثقافة على خشبة المسرح الكبير.

وشهدت الليالي الفنية تضافر جهود نخبة من الفرق والفنانين المصريين، لتقديم لوحة إبداعية متكاملة العناصر تعكس رقي الفنون المصرية وقدرتها على تقديم الأعمال العالمية بمستوى متميز.

تهنئة من رئيس دار الأوبرا للفنانين المشاركين

حرص الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، على تهنئة جميع المشاركين من فنانين ومهندسين وعاملين على النجاح الكبير الذي حققته العروض، مثنيًا على الأداء الاحترافي الذي نال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء. وأكد أن هذا النجاح يُعد ثمرة لتعاون الفرق المختلفة وإخلاصهم في تقديم عمل أوبرالي عالمي بالمستوى اللائق باسم مصر الثقافي.

فرق فنية متكاملة تضيء خشبة المسرح الكبير

شاركت عدة فرق فنية في تقديم "أوبرا كارمن"، لتشكل معًا حالة فنية مبهرة. فقد جاءت فرقة أوبرا القاهرة تحت الإشراف الفني للدكتورة منى رفلة، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو القدير نادر عباسي، لتمنح العروض قوة موسيقية ساحرة، بينما قدمت فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مصممة الرقصات أرمينيا كامل، أداءً راقصًا متناغمًا مع السياق الدرامي.

كورالات مدربة وإخراج فني احترافي

أضفى كورال أوبرا القاهرة، تحت تدريب باسكال روزيه، وكورال أطفال مركز تنمية المواهب، طاقة صوتية حيوية على العروض، ما ساهم في إثراء المشهد الفني.

وجاء الإخراج المسرحي للمخرج حازم طايل ليمنح العمل بعدًا بصريًا متقنًا، مدعومًا بتصميم ديكور أنيق للفنان محمد عبد الرازق، وإضاءة درامية مبتكرة من تصميم أمين عادل.

أداء متميز من نخبة نجوم الأوبرا المصرية



شارك في أداء الأدوار الرئيسية نخبة من نجوم الأوبرا الذين أبدعوا في تجسيد الشخصيات الدرامية بصوت وأداء رفيع المستوى، ومنهم: جالا الحديدي، أمينة خيرت، عمرو مدحت، مصطفى مدحت، داليا فاروق، رشا طلعت، تامر توفيق، مصطفى محمد، رضا الوكيل، أحمد الشيمي، رامز لباد، نورا الألفي، سلمى الجبالي، ليلى إبراهيم، جيهان فايد، إبراهيم ناجي، أسامة علي، خالد سمير، إلهامي أمين، مينا رفائيل، وأحمد فاروق.

دار الأوبرا تواصل التألق في تقديم روائع الفن العالمي



تؤكد عروض "أوبرا كارمن" الأخيرة أن دار الأوبرا المصرية مستمرة في تقديم الأعمال الفنية الرفيعة التي تمزج بين التراث العالمي والإبداع المحلي، ضمن رؤية وزارة الثقافة في دعم الفنون الجادة وتوسيع قاعدة الجمهور المهتم بها.

وتُعد هذه العروض بمثابة دعوة مفتوحة لعشاق الفن الأوبرالي للاستمتاع بمستوى راقٍ من الأداء والإخراج والتكامل الفني.