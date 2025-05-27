نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تقدم عرض "موعد مع أمس" ضمن الموسم المسرحي بكفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد المركز الثقافي بكفر الشيخ، العرض المسرحي "موعد مع أمس"، ضمن عروض الموسم الحالي، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بإقليم شرق الدلتا الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض المسرحي "موعد مع أمس"

العرض لفرقة قصر ثقافة كفر الشيخ، عن نص "المنزل ذو الشرفات السبع"، للكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، دراماتورج وإخراج محمد رأفت، وقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبحضور لجنة التحكيم: المخرج سمير زاهر، الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، ومهندسة الديكور د. داليا فؤاد.

أحداث العرض المسرحي "موعد مع أمس"

يقدم العرض رسالة تؤكد أهمية الصمود أمام المِحن، والتأهب في كل لحظة لأنها قد تكون بداية جديدة، وتدور أحداثه حول "جينوفيفا"، فتاة تركها خطيبها وسافر بعيدا، ثم تزوج من أخرى، بينما بقيت هي في انتظار عودته لمدة ثلاثين عاما، رافضة تصديق ما حدث.

ولشدة الصدمة، لجأت إلى خلق واقع افتراضي تعيش فيه، وتحولت إلى مريضة نفسية يشفق عليها البعض ويقهرها البعض الآخر، ولم تعد تملك سوى كلمة "لا" للرد بها على الآخرين.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدم بالتعاون مع شرق الدلتا الثقافي، بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة كفر الشيخ، برئاسة د. أحمد الشهاوي.

وأوضح المخرج محمد رأفت أن العرض يعكس تجارب حقيقية، وأحداثه مستلهمة من واقع الحياة اليومية، ليبرز كيفية التعامل مع هذه النوعية من المشكلات، وتأثيرها على الثقة بالنفس، وهيمنة مشاعر اليأس والفشل، والتي يمكن أن تستمر لسنوات طويلة، وتؤثر سلبا على العلاقات والدراسة والعمل والأنشطة اليومية.

مؤكدا أن الحالة النفسية تتحكم في الإنسان بشكل كبير سواء بالسلب أو بالإيجاب، وهذا ما يجسده هذا العرض.

"موعد مع أمس" أداء سارة أحمد، إبراهيم الفقي، أحمد جمعة، محمد الجوهري، إسراء فرج، شهد البشبيشي، أميرة حسام، عبد الرحمن الشافعي، معتز عبد الله، محمد أسامة، زياد إبراهيم، كريم محمد، أحمد أشرف، وإبراهيم أحمد.

غناء أمل إبراهيم، وفرح صالح، ديكور أحمد بحاري، ملابس وإكسسوارات إبراهيم الفقي، ألحان حاتم سعيد، توزيع موسيقي عبد الله رجال، استعراضات مصطفى المنتصر، ماكياج فاطمة بلتاجي، موسيقى ومخرج منفذ أحمد ناجي.