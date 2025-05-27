نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. قصور الثقافة تقدم الأوبريت الغنائي "بنت مصر" ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في الثامنة مساء بعد غد الأربعاء، العرض الغنائي الاستعراضي "بنت مصر"، على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة.

العرض الغنائي الاستعراضي "بنت مصر"

تقام الفعالية تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تعنى بتسليط الضوء على قضايا المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

أبرز القضايا المجتمعية المتعلقة بالمرأة

الأوبريت من تأليف وإخراج محمد رؤوف، ويتناول عددا من القضايا المجتمعية المتعلقة بالمرأة، منها: العنف الأسري، التفكك العائلي، الإدمان، التحرش، الزواج المبكر، والطلاق، حيث يقدم العرض في شكل مشاهد درامية وغنائية منفصلة تجسد كل قضية.

يأتي العرض ضمن أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، وينفذه فرع ثقافة بورسعيد بقيادة وسام العزوني، بمشاركة نخبة من فناني بورسعيد، منهم: أميرة فؤاد، أحمد مندور، مها محمود، يحيى رؤوف، وريتاج، إلى جانب فرقة "تياترو" للموسيقى بقيادة الفنان محمود الباشا، وبمشاركة وتدريب المايسترو أحمد أبو صير.

كما يتضمن العرض مجموعة من القصائد الشعرية للشاعر أحمد عطوة، تقدم في سياق درامي يدعم رسائل الأوبريت، في تجربة فنية تسعى إلى الدمج بين المسرح الغنائي والتوعية المجتمعية الهادفة.