نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. فاتن حمامة أيقونة الفن التي سكنت قلوب الجماهير وسينما الزمن الجميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحل اليوم، الثلاثاء، ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية، الفنانة الراحلة فاتن حمامة، التي لم تكن مجرد نجمة سينمائية بل رمزاً من رموز الفن الراقي والدراما الهادفة.

بدأت رحلتها مع الأضواء عام 1940، حين ظهرت كأول طفلة تشارك في فيلم مصري، وهو ما أثار جدلاً واسعاً آنذاك، حتى أن بعض المجلات شنت حملات تطالب بحمايتها من "إرهاق التمثيل".

سطرت فاتن حمامة تاريخًا فنيًا مميزًا بالتعاون مع كبار مخرجي مصر، وقدّمت أعمالاً خالدة مثل "ليلة القبض على فاطمة" (1984)، وبدأت مشوارها بفيلم "يوم سعيد"، فيما كان آخر ظهور لها على الشاشة بفيلم "أرض الأحلام" عام 1993.

لم تقتصر مسيرتها على السينما، بل أبدعت أيضًا في الدراما التلفزيونية، وتركت بصمة قوية بمسلسلات مثل "ضمير أبلة حكمت" و"وجه القمر" عام 2000.

عاشت فاتن حمامة حياة عاطفية مثيرة للاهتمام، تزوجت ثلاث مرات، أبرزها زواجها من الفنان عمر الشريف، والذي شكّل واحدة من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، رغم انتهائها بالفراق. وظلت قصة حبهما حديث الجمهور لسنوات، خاصة مع تصريحات الشريف المتكررة بأنها المرأة الوحيدة التي سكنت قلبه.

في عام 1975، تزوجت من الطبيب محمد عبد الوهاب، وظلت إلى جانبه حتى رحيلها في 2015. على مدار مشوارها الفني، حصلت على 13 جائزة وعدد من الدكتوراه الفخرية، من بينها تكريم من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 2013، ولقب "نجمة القرن" من منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000.

رحلت سيدة الشاشة العربية، لكن ملامحها الهادئة، وفنها الصادق، وأدوارها الخالدة لا تزال حاضرة في ذاكرة كل محبي السينما المصرية والعربية.

