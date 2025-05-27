نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمينة خليل تتصدر تريند جوجل بعد احتفالها المفاجئ بـ"ليلة حنّتها" في أجواء عائلية ومتابعون يتساءلون عن هوية العريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاجأت الفنانة المصرية أمينة خليل جمهورها ومحبيها بالاحتفال بـ"ليلة حنّتها"، في خطوة غير متوقعة جعلتها تتصدر محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصورها وأخبارها، وسط تساؤلات كثيرة عن موعد الزفاف وهوية العريس.

وأُقيم حفل الحنّاء مساء أمس (الأحد) في أجواء عائلية دافئة، اقتصر الحضور فيها على عدد من الأصدقاء المقرّبين من الوسط الفني، من دون أي تغطية إعلامية أو تصريحات رسمية. وشاركت الفنانة جميلة عوض متابعيها على "إنستغرام" بصورة من الحفل ظهرت فيها أمينة بإطلالة بسيطة وناعمة، وعلّقت عليها مازحة: "مينمين هي العروسة... ليلة الحنّة"، في إشارة إلى أمينة خليل، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية.

ورغم فرحة الجمهور بخبر قرب زفاف النجمة الشابة، إلا أن أمينة لم تُعلن حتى الآن عن موعد حفل الزفاف أو هوية العريس، ما زاد من فضول المتابعين ودفع الكثيرين للتكهن عبر مواقع التواصل، وسط تكتم تام من قبل الفنانة وأسرتها.

الجدير بالذكر أن شائعات كثيرة انتشرت في الفترة الماضية حول ارتباط أمينة عاطفياً بالمصوّر أحمد زعتر، خاصة بعد ظهورهما معاً على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، حيث رصدته الكاميرات وهو يلتقط صوراً خاصة لها. وردّت أمينة على تلك الأقاويل في لقاء سابق، مؤكدةً أن الجمهور سيعلم الحقيقة في الوقت المناسب، قائلةً: "اصبروا وهتفرحوا".

وتُعد هذه الخطوة هي الأولى التي تُظهر فيها أمينة مؤشراً رسمياً على استعدادها للزواج، وهو ما جعل اسمها يتصدر قوائم البحث ويشغل جمهورها في مصر والوطن العربي.

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة أمينة خليل، مشاركتها في بطولة مسلسل "لام شمسية"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الأخير وحقق تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل. وشاركها البطولة كل من: أحمد السعدني، محمد شاهين، أسيل عمران، علي قاسم، والطفل علي البيلي، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

وتواصل أمينة خليل بذلك تصدّرها للمشهد الفني، سواء بأعمالها أو بحياتها الخاصة التي تحرص دوماً على إبقائها بعيدة عن الأضواء... لكن يبدو أن ليلة الحنّة كانت كافية لإشعال السوشيال ميديا، بانتظار ما سيكشفه الزفاف من مفاجآت قادمة.