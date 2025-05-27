نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريس إيفانز يختار "أمّه" على كان: غاب عن العرض العالمي لفيلمه الجديد من أجل عيد ميلاد والدته السبعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في لفتة مؤثرة خطفت قلوب متابعيه حول العالم، قرر النجم الأميركي كريس إيفانز التغيب عن العرض العالمي الأول لفيلمه الجديد Honey Don’t! ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي يوم 23 مايو 2025، مفضلًا الاحتفال بعيد ميلاد والدته السبعين على السير على السجادة الحمراء.

ورغم غيابه عن الحدث الكبير الذي شارك فيه أبطال الفيلم أوبري بلازا، تشارلي داي ومارغريت كوالي، حرص إيفانز (43 عامًا) على دعم فريقه برسالة نشرها عبر خاصية القصص على إنستجرام بتاريخ 25 مايو، كتب فيها:"كنت أتمنى أكون مع فريقي الرائع في كان، لكن كانت مناسبة خاصة جدًا… عيد ميلاد والدتي السبعين. هناك أشياء في الحياة لا يمكن تفويتها. مبروك للجميع!"

إيفانز، المعروف بعلاقته المتينة بعائلته، لطالما عبّر عن تقديره الكبير لوالدته "ليزا"، التي وصفها سابقًا في حوار مع مجلة Esquire بأنها "شخصية من فيلم، مجنونة بطريقة جميلة". وفي نفس الحوار، كشفت ليزا عن لحظة حاسمة في مسيرة ابنها حين كان مترددًا في قبول دور "كابتن أمريكا"، قائلة: "قلت له: لو قبلت الدور، مش هتقلق على الإيجار تاني. القرار في إيدك، لكن لو بيساعدك تحقق حلمك، يبقى يستاهل."

Honey Don’t! هو فيلم كوميديا سوداء من إخراج إيثان كوين، تدور أحداثه حول محققة (كوالي) تحقق في وفيات غامضة ببلدة صغيرة وسط طائفة دينية مشبوهة، فيما يجسد إيفانز دور زعيم روحي كاريزمي.

الفيلم يُعرض رسميًا في 22 أغسطس، ويسبقه ظهور رومانسي لإيفانز في فيلم Materialists إلى جانب داكوتا جونسون وبيدرو باسكال في 13 يونيو.