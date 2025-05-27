نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيسون سيغل يكرّم مايكل جي فوكس: "قدوتي حين كنت على وشك الانهيار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في لحظة امتنان مؤثرة، عبّر النجم الأمريكي جيسون سيغل عن إعجابه العميق وتأثره الكبير بالممثل الأسطوري مايكل جي. فوكس، مشيرًا إلى أنه كان مصدر إلهام حقيقي له خلال تصويره مسلسل How I Met Your Mother، في ظل ضغط العمل بين السينما والتلفزيون.

وخلال مشاركته في فعالية خاصة بمسلسل Shrinking من إنتاج +Apple TV، التي أُقيمت في لوس أنجلوس، قال سيغل (45 عامًا): "كنت دائمًا أذكر نفسي بما فعله مايكل جي. فوكس، عندما كان يصور Back to the Future وFamily Ties في وقت واحد، وقلت له مؤخرًا إنه كان بمثابة قدوة لي خلال فترات الإرهاق والتوتر. هو حقًا من أصنامي."

ويعود فوكس إلى التمثيل بعد تقاعده في 2020 نتيجة معاناته الطويلة مع مرض باركنسون، حيث يجتمع مع سيغل والنجم هاريسون فورد في الموسم الثالث المنتظر من مسلسل Shrinking، في خطوة تعدّ أول ظهور درامي له منذ اعتزاله.

وحول هذه التجربة، أشار سيغل إلى شعور الفريق بالمسؤولية في تقديم قصص تتناول الصحة النفسية ومرض باركنسون بدقة وإنسانية، قائلاً: "نحن ننتبه جيدًا لكل تفصيلة، ونحرص على أن تعكس الشخصيات الوعي الذاتي عندما نلامس مواضيع حساسة."

من جانبه، كشف بيل لورانس، الشريك في ابتكار Shrinking، عن أن قصة فوكس ألهمته شخصيًا، خاصةً بعد عملهما معًا في مسلسل Spin City، وقال: "نريد أن نُظهر الحياة مع مرض باركنسون كما هي ليست فقط حزينة، بل مليئة بالغضب، والفكاهة، والتقبل أيضاً."

يُذكر أن الموسمين الأول والثاني من Shrinking متاحان على +Apple TV، في حين يترقّب الجمهور الموسم الثالث الذي سيشهد عودة مايكل جي. فوكس إلى الشاشة من جديد.