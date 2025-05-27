نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة فاخر تعود للكوميديا في "الساحل الشرير" مع علي ربيع: تصوير قريبًا وانتظار النسخة النهائية من السيناريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الفنانة القديرة هالة فاخر لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم "الساحل الشرير"، الذي يجمعها بالنجم علي ربيع، ويُنتظر بدء تصويره خلال الأسبوع المقبل. الفيلم من تأليف فادي أبو السعود وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

و أكدت هالة فاخر: "نحن حالياً في مرحلة التحضيرات النهائية للعمل، ومن المقرر أن نبدأ التصوير الأسبوع المقبل بعد استلام النسخة النهائية من السيناريو."

ويأتي هذا التعاون بعد مشاركة هالة فاخر مؤخرًا في فيلم "الصفا الثانوية بنات" إلى جانب علي ربيع وعدد من النجوم، من بينهم محمد أسامة، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وسارة الشامي، وكان من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، وحقق الفيلم تفاعلاً جماهيريًا جيدًا.

أما على صعيد الدراما، فيُذكر أن آخر ظهور لعلي ربيع كان في مسلسل "أحسن أب" الذي عرض خلال موسم رمضان 2021، وشاركه البطولة أحمد فتحي، سامي مغاوري، وهاجر أحمد، حيث دارت الأحداث حول لص يُخطط للفوز بجائزة مسابقة بعنوان "أحسن أب" بمساعدة طفل متسول.

من جهة أخرى، تنتظر هالة فاخر طرح فيلمها الجديد "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين، والذي يتناول قضايا متنوعة تمس المجتمع المصري في قالب اجتماعي إنساني.