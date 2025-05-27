محمد رمضان يضرب بثلاثية فنية: أغنية "حرامية" وفيلم "أسد" وعودة قوية لرمضان 2026

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل النجم محمد رمضان تصدره للمشهد الفني بإعلانه عن ثلاث محطات قوية في مشواره خلال الفترة المقبلة، حيث كشف عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "حرامية"، والمقرر إطلاقها يوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا على جميع المنصات.

وكتب رمضان: "حرامية يوم الأربع الساعة ٤ بتوقيت القاعدة على جميع المنصات، بمشيئة الله".

وفي سياق متصل، شارك رمضان جمهوره بمقطع فيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد "أسد"، ظهر فيه إلى جانب أبطال العمل، ومنهم الفنانة رزان جمال، تحت قيادة المخرج محمد دياب، وعلّق قائلًا: "عندما تجد في فريق الفيلم الحب المتبادل والإخلاص في العمل، تأكد أن ثقة في الله نجاح قادم".

ويضم الفيلم باقة من النجوم منهم ماجد الكدواني، وكامل الباشا، وأحمد داش، وعلى قاسم، وهو من تأليف محمد، خالد، وشيرين دياب.

أما المفاجأة الأبرز، فكانت إعلان محمد رمضان عن عودته القوية للدراما الرمضانية في موسم 2026، بعد غياب دام عامين منذ آخر أعماله "جعفر العمدة" الذي عُرض في رمضان 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. ولم يفصح رمضان حتى الآن عن تفاصيل العمل الجديد.