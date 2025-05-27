بالفيديو زينة تكشف تفاصيل تعرض نجليها لهجوم كلب قرب منزلها كشفت النجمة زينة تفاصيل تعرض نجليها لهجوم كلب كان برفقة صبي يبلغ من العمر 11 عاما وذلك خلال تواجد نجليها في إقرأ المزيد

كشفت النجمة زينة تفاصيل تعرض نجليها لهجوم كلب كان برفقة صبي يبلغ من العمر 11 عاما، وذلك خلال تواجد نجليها في ملعب كرة قدم قرب منزلهما.

وقالت زينة في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر: "إمبارح نزلت ولادي يلعبوا كورة جنب البيت في ملعب خاص بالكومباوند اللي إحنا ساكنين فيه، ورحت سوبرماركت على أول الشارع، وفجأة لقيت تليفون ابني بيصوت وبيعيط وبيقول واحد سيب الكلب علينا في الملعب وأنا اتعورت".

وأضافت زينة: "في ولد قال لولادي عايز ألعب ومعايا قرايبي اطلعوا من الملعب، وابني قال مش هسيب لك الحجز بتاعي، فالولد قال له أنا هعرف أخرجك، وسيب الكلب على الولدين، واحد خاف أوي وطلع يجري ونط من حديد ومسمار خد ذراعه الشمال كله، والتاني الكلب هجم عليه خربشه في رجله وطلع يجري ورا الولد التاني".

أوضحت زينة أنها توجهت لمنزل الصبي صاحب الكلب لتشتكي لوالدته، لتفاجأ بمقابلة والدته قائلة: "كان معايا مشرف الأمن، ولقيت ست عمالة تشتم وتجاوزات".

وتابعت زينة: "طلبت النجدة وبعتوا عربيات نجدة ورئيس مباحث، والداخلية متأخرتش لأن موضوع الكلب خطر جدا عندنا". وكشفت زينة عن أنها فوجئت باتهام ذوي الصبي صاحب الكلب لها قائلة: "اتهموني إني بجري بالعربية علشان أدوس الولد، وأنا كنت بجري عايزة ألحق فرد الأمن علشان أعرف الولد ده مين".

وأشارت زينة إلى أنها قامت باتخاذ إجراءات قانونية بقولها: "عملت محضر وأخدت تحويل على مستشفى الشيخ زايد للولدين وعملت كشف طبي للولدين".

وطالبت زينة بعدم تكرار هذا الموقف مع أي شخص قائلة: "إزاي كلب متوحش بالحجم ده يمشي مع طفل عمره 11 سنة ويدخل ملعب كورة، وكلب مش مرخص ومعهوش كمامة، هل نستنى لما تحصل مصيبة، أنا عايزة حق ابني".

كما كشفت زينة عن أن نجليها يعنانيان من التأثير النفسي للواقعة قائلة: "العيال كان عندهنا امتحانات آخر السنة مراحوش المدرسة، ومش عارفة أنيمهم من ساعتها من الخضة اللي شافوها".