نقابة الممثلين تدرس وقف الفنانة آية سماحة بعد إساءتها لمشيرة إسماعيل تلقت نقابة المهن التمثيلية المصرية برئاسة أشرف زكي العديد من الشكاوى ضد الفنانة آية سماحة بعد إساءتها للفنانة إقرأ المزيد

تلقت نقابة المهن التمثيلية المصرية برئاسة أشرف زكي العديد من الشكاوى ضد الفنانة آية سماحة، بعد إساءتها للفنانة مشيرة إسماعيل، واتهامها لها بالتسبب في إغلاق إحدى العيادات البيطرية الموجود أسفل مسكن الأخيرة.

وقال أشرف زكي أن النقابة تنظر إلغاء تصريح عمل آية سماحة، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس النقابة، وذلك بناء على عدة شكاوى ضد سماحة لتجاوزها في الحديث عن الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، وهو الأمر الذي يرفضه المجلس بشكل عام.

وأكد زكي أنه لن يسمح بتطاول زميل على آخر وتجاوزه خاصة مع كِبار نجوم الفن.

وتعود أزمة آية سماحة ومشيرة إسماعيل، إلى تقدم الأخيرة بشكوى للجهات المختصة لإغلاق عيادة بيطرية موجودة أسفل مسكن الفنانة مشيرة إسماعيل بمنطقة مصر الجديدة، وهو ما تم الاستجابة له، حيث تم إغلاق العيادة بالشمع الأحمر، وهذا ما أثار غضب الفنانة الشابة آية سماحة، والمعروف عنها حبها للحيوانات بشكل كبير.

وكتبت سماحة منشوراً عبر حسابها بموقع إنستغرام، وجهت خلاله بعض العبارات وصفها البعض بالمسيئة لمشيرة إسماعيل التي تبلغ من العمر 74 عاماً.

وقالت آية خلال المنشور :" من هي مشيرة إسماعيل حتى تتسبب في إغلاق عيادة بيطرية بالشمع الأحمر، والحيوانات مازالت بداخلها؟، فالعيادة مرخصة وكافة أوراقه صحيحة، لكن ليس كل هذا مهم، كما أنه ليس من المهم أن تموت الحيوانات التي بداخلها، المهم أن مشيرة تشعر بالراحة!"

وتعرضت آية سماحة لهجوم كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تلك الكلمات واعتبر البعض المنشور بمثابة إساءة صريحة لها، حيث أنها لم تراعي اسم الفنانة القديرة ولا عمرها الذي تجاوز السبعين بأربعة سنوات.

من جانبها ردت الفنانة مشيرة إسماعيل على آية سماحة في تصريحات لأحد المواقع بأنها لا تعرفها من قبل، ولم تسمع عنها إلا بعدما هاجمتها، ولا تعلم السبب في تلك الكلمات المسيئة التي صدرت منها دون وجه حق.

وأضافت مشيرة أن محاولتها لإغلاق العيادة البيطرية ليس دليل على أنها لا تحب الحيوانات، قائلة أنها تربي بعض الحيوانات، لكن الأمر كان متعلقاً بسلامتها الشخصية وسلامة سكان العقار التي تقيم به، خاصة أن الكلاب التي تأتي إلى العيادة ضخمة للغاية ومن الممكن أن تتسبب في كارثة لأحد السكان.

وتابعت مشيرة إسماعيل أنها لن تلجأ للقضاء من أجل الحصول على حقها من الفنانة آية سماحة، ويكفي أن نقابة المهن التمثيلية قد تحركت للتحقيق في الأمر.