نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة مزدوجة تطارد عصام صاصا: شائعة طلاق وتحقيق نقابي بسبب "محكمة" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يبدو أن مطرب المهرجانات عصام صاصا يعيش واحدة من أكثر فترات حياته إثارة للجدل، بعدما تلاحقت عليه الأزمات ما بين شائعات الانفصال عن زوجته، والتحقيق الذي أجرته معه نقابة المهن الموسيقية على خلفية أغنيته الأخيرة "محكمة"، والتي أثارت موجة واسعة من الانتقادات.

صورة واحدة ترد على الشائعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخبارًا تفيد بوجود خلافات كبيرة بين صاصا وزوجته جهاد أحمد، بعدما لاحظ الجمهور إلغاء الأخيرة متابعتها له عبر تطبيق إنستجرام، في حين لا يزال هو يتابعها، الأمر الذي فتح الباب أمام تأويلات عديدة، وصلت إلى حد الحديث عن طلاق وشيك.

غير أن جهاد أحمد فاجأت الجميع برد غير مباشر، إذ نشرت صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي، في خطوة فسّرها كثيرون بأنها محاولة لحسم الجدل وطمأنة الجمهور حول استقرار علاقتهما، خاصة بعد الضجة التي أثارتها الواقعة على السوشيال ميديا.

"محكمة" تفتح أبواب التحقيق

وعلى صعيد آخر، لم تمر أغنية عصام صاصا الجديدة "محكمة ودخلنا على المفرمة" مرور الكرام، إذ أثارت جدلًا واسعًا بسبب ما احتوته من كلمات وعبارات وُصفت بأنها غير لائقة ولا تتناسب مع المعايير الفنية والأخلاقية التي وضعتها نقابة المهن الموسيقية.

الأمر الذي دفع النقابة إلى استدعاء المطرب والتحقيق معه رسميًا حول محتوى الأغنية، حيث تم الاستماع إلى أقواله ومواجهته بتفاصيل العمل وما يتضمنه من ألفاظ اعتبرها كثيرون خروجًا عن القواعد الفنية المقبولة.

انتظار القرار الحاسم

وتشير التوقعات إلى أن النقابة تدرس الوضع بشكل كامل تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي، إما بفرض عقوبة على صاصا أو الاكتفاء بتحذير، خاصة أن الأغنية تسببت في حالة استياء بين عدد من المهتمين بالمجال الفني، الذين يرون أن انتشار هذا النوع من الأعمال يضر بالذوق العام ويؤثر سلبًا على صورة الفن المصري.

ورغم العاصفة التي يمر بها حاليًا، لم يخرج صاصا بتصريحات مباشرة لتوضيح موقفه من الجدل الدائر سواء بشأن حياته الشخصية أو المهنية، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ملامح المرحلة التالية في مشواره الفني.