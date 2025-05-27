محمد ممدوح يدخل مغامرة "تايكون وبومبة" مع طه دسوقي بعد العيد

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان محمد ممدوح لتصوير فيلمه السينمائي الجديد "تايكون وبومبة" خلال الفترة المقبلة، وهو الاسم المبدئي للعمل الذي يجمعه لأول مرة بالفنان طه دسوقي، تحت قيادة المخرج وليد الحلفاوي، ومن المقرر انطلاق التصوير بعد عيد الأضحى مباشرة.

وتعمل الجهة المنتجة حاليًا على ترشيح باقي الأبطال والتعاقد معهم، استعدادًا لبدء التصوير خلال الأيام القادمة، وسط تكتم حول تفاصيل القصة والشخصيات.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الأعمال التي يجهز لها ممدوح، إذ ينتظر طرح فيلم "روكي الغلابة" بطولة دنيا سمير غانم، ومن تأليف وإخراج خالد الجندي، ويشاركه فيه محمد رضوان وسلوى عثمان وآخرون، إلى جانب انتهائه من تصوير الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، قصة محمد صادق وإخراج هادي الباجوري.

وكان ممدوح قد حصد نجاحًا لافتًا مؤخرًا بفيلم "Xمراتي"، الذي شارك في بطولته مع هشام ماجد وأمينة خليل، ومن إخراج معتز التوني، حيث تصدّر شباك التذاكر وقت عرضه.

وعلى صعيد الدراما، غاب محمد ممدوح عن المنافسة الرمضانية الماضية، واكتفى بالظهور كضيف شرف في أكثر من عمل، أبرزها مسلسل "أخواتي" بطولة نيللي كريم.