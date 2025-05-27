لهذا السبب... بسمة بوسيل تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - بسمة بوسيل تتصدّر تريند جوجل بعد شائعة عودتها لتامر حسني... والنجم المصري يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة الكاملة

تصدّرت الفنانة بسمة بوسيل مؤشرات البحث على "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تجدد الشائعات حول عودتها لطليقها النجم تامر حسني، لا سيّما بعد ظهورهما معاً في حفل عيد ميلاد ابنتهما، ما أشعل موجة من التكهّنات حول استئناف علاقتهما الزوجية مجدداً.

وانتشر بين رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يوثق لحظة احتفال الثنائي مع أولادهما في أجواء عائلية حميمة، ما فسّره البعض بأنه دليل واضح على المصالحة وعودة المياه لمجاريها، خاصة بعد حملة دعائية ظهر فيها تامر حسني وهو يكتب حرف "ب" على يده، الأمر الذي ربطه الجمهور باسم "بسمة"، وأعاد الحديث حول علاقتهما إلى الواجهة مجدداً.

إلّا أن تامر حسني قرّر وضع حدّ لتلك الشائعات المتكررة، حيث خرج عن صمته في تصريحات خاصة لبرنامج "ET بالعربي"، نافياً بشكل قاطع وجود أي علاقة عاطفية جديدة تجمعه بطليقته، مؤكداً أن ما يجمع بينهما حالياً لا يتعدى حدود الاحترام والمشاركة في مسؤولية تربية أولادهما.

وقال تامر في اللقاء:"لا، مرجعناش... دي حروف عيلتي ومفيش أقرب منهم. كان الاقتراح من المخرج إننا نكتب حاجة على إيدنا في الإعلان، فقلت أكتب حروف عيلتي. بسمة دي بنتي الكبيرة مهما حصل ومهما الناس لعبوا في دماغها، لا يمكن إني أقسى عليها".

وأضاف النجم المصري في رسالة مؤثرة تعكس حبه العميق لأولاده وحرصه على استقرارهم النفسي:"هي بنتي مهما عملت، هي في دمي، دي تربيتي... وأنا أموّت نفسي ولا أزعّلها. ودا حقيقي والله العظيم بتكلّم من قلبي".

كما أشاد بدور بسمة بوسيل كأمّ لأولاده، قائلاً:"أم أولادي ربنا يخلّيهالهم، عاملة مجهود كبير جداً معاهم، وربّنا يصلح حالها يا ربّ في كل الخطوات اللي بتعملها".

كلمات تامر حسني لاقت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين أشادوا بنُضجه وحرصه على دعم أمّ أولاده حتى بعد الانفصال، فيما رأى آخرون أن تصريحاته وإن أنكرت عودة العلاقة، إلّا أنها تعكس وجود محبة واحترام قد يمهّدان لتقارب مستقبلي.

ورغم وضوح نفيه، لم تهدأ العاصفة بعد، إذ لا يزال الجمهور يتداول مقاطع الفيديو والصور التي جمعت النجمين مؤخراً، ما يدل على استمرار اهتمام الجمهور بقصة الحب القديمة التي لا تزال محط أنظار ومتابعة.