نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد من المحكمة ضد ريهام سعيد في قضيتها مع «الشمس» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت «شبكة قنوات الشمس» أنها حصلت على حكم ضد الإعلامية ريهام سعيد، بسبب الإخلال بالعقد المبرم بينهم.

وكتبت مسؤولة القناة:" في انتصار جديد للحق، وانتصار لقيم الالتزام والمهنية واحترام التعاقدات، أصدرت هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حكمها في الدعوى التحكيمية رقم 1681 لسنة 2024، والمرفوعة من شركة الشمس للقنوات الفضائية ضد ريهام عمرو عصمت الشهيرة بريهام سعيد"، حيث انتهى الحكم إلى ما يلي:



•⁠ ⁠ثبوت إخلال ريهام سعيد بالعقد المبرم مع شركة قنوات الشمس، ومخالفتها لبنود الحصرية وعدم المنافسة، بعد ثبوت عملها لدى قناة منافسة أثناء سريان التعاقد.



•⁠ ⁠تأكيد هيئة التحكيم على ملكية شركة قنوات الشمس الكاملة لبرنامج “صبايا الشمس” وكافة فقراته الإعلامية الإعلانية، وحقها الحصري في استغلاله وإذاعة حلقاته أو أي من محتوياته دون قيد أو شرط.

•⁠ ⁠إلزام ريهام سعيد بكافة التعويضات والشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد، إلى جانب إلزامها بمصاريف ورسوم التحكيم.

إن شبكة قنوات الشمس، إذ تعلن هذا الحكم، تؤكد أن الحق لا يُهزم، وأن الالتزام هو عنوان النجاح والاستمرار، وأن العدالة لا تغيب، وإن تأخرت.