نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم ليلى علوي في افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تشهد مكتبة مصر الجديدة في هذه الأثناء لحظة مميزة ضمن فعاليات افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، حيث يتم تكريم الفنانة الكبيرة ليلى علوي تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة وإسهاماتها البارزة في السينما المصرية والعربية.

ويأتي هذا التكريم في إطار احتفاء المهرجان بعدد من رموز الفن والثقافة، فيما تتولى ليلى علوي أيضًا رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة خلال هذه الدورة، في انعكاس لمكانتها الراسخة كأحد أعمدة الفن السابع في المنطقة.

ليلى علوي

تكريم ليلى علوي في افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية



ويحضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات الفنية والثقافية والدبلوماسية، إلى جانب جمهور متنوع من محبي السينما، وسط أجواء احتفالية تتقاطع فيها الفنون مع التاريخ، وتُقدم خلالها عروض ومفاجآت خاصة، أبرزها الاحتفال بمئوية كوكب الشرق أم كلثوم ومرور 120 عامًا على ميلاد السينما اليونانية.



ويُعد هذا التكريم لحظة وفاء وتقدير لمسيرة فنية ألهمت أجيالًا من الفنانين والجمهور، ولا تزال تضيء شاشة السينما والتلفزيون بأعمالها المتجددة والمميزة.



آخر أعمال ليلى علوي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ليلى علوي، فيلم "المستريحة"، الذي يشارك في بطولته

عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح.



أحداث فيلم "المستريحة"

وتدور أحداث فيلم "المستريحة" من بطولة الفنانة ليلى علوي في إطار لايت كوميدي تبدأ أحداثه بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.