الموسيقار مجدي الحسيني يقدّم مقطوعة موسيقية في افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

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أحمد جودة - القاهرة -



أضفى الموسيقار الكبير مجدي الحسيني لمسة فنية خاصة على حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، بتقديمه مقطوعة موسيقية مميزة أمام الحضور.

وجاءت الفقرة الموسيقية كواحدة من أبرز لحظات الافتتاح، حيث تفاعل معها الجمهور وكوكبة الحضور من الفنانين والدبلوماسيين، وسط أجواء احتفالية جمعت بين الموسيقى والسينما والثقافة في مشهد فني راقٍ.

الموسيقار مجدي الحسيني يقدّم مقطوعة موسيقية في افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونيةالموسيقار مجدي الحسيني



حيث تقدم الدورة الحالية خمس مسابقات فنية تعكس التنوع والإبداع في السينما الفرنكوفونية، تشمل: الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام القصيرة، ومسابقة “321” لأفلام الثلاث دقائق، وأفلام الكارتون، إلى جانب مسابقة مستحدثة لأفلام الذكاء الاصطناعي، في مبادرة طموحة تعكس توجه المهرجان نحو استشراف المستقبل السينمائي.



ويولي المهرجان اهتمامًا خاصًا بالسينما الفلسطينية، من خلال عرض ستة أفلام متنوعة ضمن برامجه المختلفة، دعمًا للإبداع الفلسطيني وإبرازًا لقضاياه من خلال لغة الصورة.



الفعاليات والأنشطة

أما على مستوى الأنشطة، فتتضمن الفعاليات عروضًا سينمائية متنوعة تشمل الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، إلى جانب ندوات ولقاءات مفتوحة مع صناع الأفلام، في أجواء تحتفي بالحوار الثقافي والتبادل الفني بين الفضاء الفرنكوفوني والجمهور المصري.