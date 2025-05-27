نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشناوي: أسرة عبد الحليم حافظ غير أمناء بعد نشرهم خطاب السندريلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناقد طارق الشناوي، أن الفنان أحمد السقا حقق نجاحات كثيرة ويطلق عليه وصف نجم الشباك، ومن الممكن أن تكون طاقته التمثيلية لم تظهر بعد، وهناك أعمال كثيرة لو لم يشارك فيها لما كانت حققت إيرادات في شباك التذاكر.



وتابع الناقد طارق الشناوي حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أحمد السقا تقدم في العمر بحكم الزمن ويجب أن يفكر في منطقة درامية أخرى لكي تمنحه سنوات كثيرة، ولديه حس فكاهي كبير فهو كوميديان لم يظهر حتى الآن ولكن رأيت فيه لمحات من ذلك.



وتحدث طارق الشناوي، عن جواب سعاد حسني الذي نشرته عائلة عبد الحليم تنفي فيه زواجه من السندريلا، مؤكدًا أنه بخط يدها ونشر هذا الخطاب فعل غير أخلاقي وعائلة العندليب لم يكونوا أمناء على ذلك ولم يعتذروا، والجواب لا يفصح عن أي شي بشكل رسمي.



وأردف طارق الشناوي، ما كتب في الجواب كان عبارة عن استعطاف من سعاد حسني لـ عبد الحليم حافظ وأي علاقة حب تحدث بها تعيقدات وأتمنى من اسرة الطرفان أن ينسوا تلك القصة، والسندريلا والعندليب وجهان لعملة واحدة.