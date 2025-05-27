نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «دعم المصابين بالتوحد».. هشام ماجد يطلب من جمهوره طلب إنساني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب الفنان هشام ماجد من جمهوره طلب إنساني من خلال دعمهم لـ أحد التطبيقات الإلكترونية لدعم المصابين بالتوحد ومساعدتهم على تكوين صداقات.

هشام ماجد يطلب من جمهوره طلب إنساني

ونشر هشام ماجد عبر صفحته علي موقع انستجرام فيديو قال فيه: "أنا بدعوكم تنزلوا التطبيق وتخشوا فيه كمتطوعين، جواه أصدقاء كتير عندهم توحد، محتاجين يبقى لهم أصدقاء، وإنت تقدر تخش وتقول أنا مستعد أعمل أي حاجة، أخرج معاه أو نلعب سوا كورة أو نروح سوا السينما، أنا هخش التطبيق وأقول اللي عايز يحضر تصوير معايا ينور، وهعمل أصدقاء كتير جدا على التطبيق".

أحدث أعمال هشام ماجد

ومن ناحية اخري، يخوض هشام ماجد بطولة فيلم «برشامة» الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول ظاهرة الغش في المدارس، ويشاركه البطولة ريهام عبدالغفور، طه دسوقي ومصطفى غريب، وهو تأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويشارك في الكتابة أحمد الزغبي.

وايضا يواصل هشام تصوير مشاهده في فيلم «البحث عن فضيحة»، من إخراج رامي إمام، ويجسد فيه شخصية «مجدي»، الشاب القادم من صعيد مصر، ويجد نفسه وجهًا لوجه أمام تعقيدات الحياة الحضرية بكل تناقضاتها، حيث تنقله الظروف من بساطة الريف إلى تعقيدات المدينة.

اخر اعمال هشام ماجد

وكان اخر اعمال هشام ماجد مسلسل "أشغال شقة جدا" الذي عرض له في شهر رمضان الماضي، من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وايضا عرض لهشام مؤخرا فيلم "بضع ساعات في يوم ما" بطولة هشام ماجد، مي عمر، أسماء جلال، محمد سلام، هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، هدى المفتي، أحمد صلاح السعدني، مايان السيد، خالد أنور، ومن إخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد صادق.