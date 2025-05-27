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زواج وجائزة ونجاح مسلسل.. أمينة خليل تعيش لحظات من السعادة في شهر مايو

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أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة أمينة خليل حالة من السعادة والحظ الجيد خلال شهر مايو الجاري، وذلك بعدما اختطفت من الزمن لحظات من السعادة بعد تكريمها بجائزة أفضل ممثلة لنجاح مسلسلها الاخير لام شمسية، وايضا احتفلت بحنتها في سرية. 

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جايزة أفضل ممثلة

وحصدت أمينة خليل جايزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي قصير في النصف الثاني من رمضان بتصويت الجمهور ولجنة التحكيم بحفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما. 

حنة أمينة خليل 

وتعيش أمينة خليل حالة من الفرحة بـ الحنة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت جميلة عوض بالفنانة أمينة خليل من ليلة الحنة وهو ما ينذر بقرب زفاف أمينة، وتفاعل العديد من الجماهير مع الصور المنتشرة، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «ألف مبرووك.. اتفاجئنا»، وكذلك: «مفاجأة الموسم دي»، وغيرها من التعليقات.

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نجاح مسلسل لام شمسية 

حققت أمينة خليل نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي 2025 بمسلسل لام شمسية الذي دارات احداثه في إطار اجتماعي، ويطرح العمل عددا من القضايا، ومنها علاقات الأزواج والتعدي على الأطفال، المسلسل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، وإخراج كريم الشناوى، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، ومحمد شاهين، ويسرا اللوزى، وثراء جبيل، وصفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

نجاح أمينة خليل في السينما

كذلك حققت أمينة في السينما خلال العام الماضي 2024 نجاحات كبيرة بأكثر من عمل، ومنها فيلم إكس مراتي الذي قدمت بطولته مع هشام ماجد ومحمد ممدوح، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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