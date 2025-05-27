طارق الشناوي: ياسمين عبد العزيز لا تصر على الخطأ وشخصية تلقائية

أحمد جودة - القاهرة - طارق الشناوي: ياسمين عبد العزيز نجمة شباك وموهبة

أشاد الناقد طارق الشناوي، بنجاحات النجمة ياسمين عبد العزيز وذلك عقب تكريمها أمس الأحد، قائلًا أنه يحبها على المستوى الفني والشخصي وشخصية تلقائية في حياتها وموهوبة للغاية ولا تكرر نفس الشخصيات التي تلعبها.



وتابع الناقد طارق الشناوي حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، ياسمين عبد العزيز من النجمات القلائل التي يطلق عليهن وصيف "نجمة شباك"، في السينما المصرية خاصةً منذ بداية الألفية الثالثة كما أنها تمنح الفرص للشباب الجدد، وستعود للسينما قريبًا وأنتظر أنها تجد النص الذي يعيد اكتشافها من جديد.

وأشار طارق الشناوي، إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز من القلائل التي تخطأ وعندما تجد نفسها مخطئة لا تصر على ذلك الخطأ وتعدل عن قرارها.

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