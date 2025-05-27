نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..المهن التمثيلية تنظر وقف تصريح عمل الفنانة ايه سماحة عقب إساءتها للفنانة مشيرة إسماعيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي العديد من الشكاوى ضد الفنانة آية سماحة، بعد إساءتها للفنانة القديرة مشيرة إسماعيل.

تصريحات أشرف زكي:

وقال الدكتور أشرف زكي في تصريحاته صحفية له اليوم إن نقابة المهن التمثيلية تنظر في إلغاء تصريح عمل آية سماحة غدًا خلال اجتماع مجلس النقابة، وذلك بناء على تلقي النقابة عدة شكاوى ضد سماحة لتجاوزها في الحديث عنالفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، وهو الأمر الذي يرفضه المجلس بشكل عام، وأكد أشرف زكي أنه لن يسمح بتطاول زميل على آخر وتجاوزه خاصة مع كِبار نجوم الفن.

بداية الأزمة:

وكانت أن هاجمت الفنانة ايه سماحة النجمة المعتزلة مشيرة اسماعيل، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

وكتبت ايه:” عندي سؤال بناء على الاخبار المنتشرة، هي مين مشيرة إسماعيل دي في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية والعيادة تتشمع بالحيوانات اللي جواها والعيادة مرخصة وورقها سليم واللي أهم من كده أن فيها حيوانات ومش مهم الحيوانات تموت المهم مشيرة متزعلش، مش هي دي المعتزلة المحجبة “المتدينة”؟”.

ويذكر أن النجمة المعتزلة مشيرة اسماعيل استغاثة من وجود عيادة طب بيطري داخل العمارة التي تسكن بها، إلى أن قامت الجهات المختصة بقفل العيادة ونقل الحيوانات التي بها.