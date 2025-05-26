طارق الشناوي: أحمد السقا فنان موهوب ويعيش أزمة كبيرة في الفترة الحالية

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أحمد جودة - القاهرة - قال الناقد طارق الشناوي، أن الفنان أحمد السقا قام بالتشهير ضد مها الصغير بعد كتابته منشور عن إنفصالهما أمام الجميع، موضحًا أنه من الممكن أن يكون كتبه في لحظة غضب ولكن كان من المفترض عليه أن يراجع نفسه أكثر من مرة.

أحمد السقا ومها الصغير

طارق الشناوي يكشف رأيه في أزمة أحمد السقا ومها الصغير



وتابع الناقد طارق الشناوي حديثه مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، كلمات أحمد السقا كانت جارحه لطليقته وأتمنى أن يبتعد هو وأسرته عن السوشيال ميديا، وهو يعيش أزمة كبيرة هذه الفترة، مردفًا أن كلمات طارق الشناوي قاسية عنه ويجب أن يطوي تلك الصفحة.



فيما عقبت نهال طايل على حديث طارق الشناوي قائلة "أنت ليه قولت على أحمد السقا فقد عقله"، ليمازحها على الهواء بقول "خليكي محضر خير يا نهال".

الناقد طارق الشناوي

طارق الشناوي: أحمد السقا أحيانًا لا يتقبل النقد الذي يكتبه عنه



وأردف طارق الشناوي، أن الفنان أحمد السقا أحيانًا لا يتقبل النقد الذي يكتبه عنه ولكنه فنان موهوب وأتمنى أن يركز في فنه ويجب أن يتصدر المشهد بأعماله وليس بإنفصاله وأي فنان يتأثر بحياته الإجتماعية مهما كانت نجوميته.