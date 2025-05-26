نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أم كلثوم تُضيء فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في مئويتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في أجواء سينمائية وثقافية استثنائية، يحتفي مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية هذا العام بذكرى مرور خمسين عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، من خلال احتفالية خاصة تقام ضمن فعاليات دورته الخامسة، التي انطلقت اليوم الإثنين 26 مايو 2025 بمكتبة مصر الجديدة.

ويأتي هذا الاحتفال تخليدًا لمئوية سيدة الغناء العربي، التي لا تزال رمزًا خالدًا في الوجدان العربي والموسيقى العالمية، وذلك بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين والدبلوماسيين، إلى جانب جمهور عريض من محبي السينما والموسيقى.

موسيقى أم كلثوم

الاحتفال بمئوية أم كلثوم

الاحتفالية تأتي كجزء من البرنامج المتنوع الذي يقدمه المهرجان هذا العام، والذي يستمر حتى 30 مايو الجاري، ويشهد تكريم مجموعة من الأسماء اللامعة، على رأسهم الفنانة ليلى علوي، رئيسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والناقد محمود قاسم، والكاتب محمد سلماوي، ضيف شرف الدورة.



ويواصل المهرجان في نسخته الخامسة تعزيز دوره كجسر ثقافي بين الفضاء الفرانكفوني ومصر، عبر عروض لأفلام روائية ووثائقية وقصيرة، إلى جانب ندوات ولقاءات فنية تعزز الحوار الثقافي وتفتح نوافذ جديدة على الإبداع المعاصر.