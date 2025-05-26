نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة وصول إلهام شاهين وأمير رمسيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وسط أجواء احتفالية مبهجة، وصلت النجمة إلهام شاهين والمخرج أمير رمسيس إلى مقر افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، المُقام في مكتبة مصر الجديدة.

حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة وحضورها اللافت، في لحظة امتزج فيها الدفء الفني بأجواء المهرجان المليئة بالشغف السينمائي والتنوع الثقافي.

الفنانة إلهام شاهين



أبرز الحضور

ويشهد الحفل مشاركة دبلوماسية واسعة، يتقدمها سفير دولة اليونان بالقاهرة، والسفير أحمد خفاجي ممثلًا عن وزارة الخارجية المصرية، فضلًا عن ممثلين من السفارات الفلسطينية والأجنبية، ومندوبين عن وزارات وهيئات مصرية مثل وزارة الآثار وهيئة تنشيط السياحة، كما يحضر أعضاء لجان التحكيم في مختلف المسابقات.

الافتتاح يحمل في طياته لحظات استثنائية، أبرزها الاحتفال بمئوية كوكب الشرق أم كلثوم، ومرور 120 عامًا على نشأة حي مصر الجديدة وتأسيس قصر البارون، إلى جانب إحياء الذكرى نفسها لبداية السينما اليونانية، في مشهد يحتفي بتقاطع الزمن مع الفن.



التكريمات

وتكرّم إدارة المهرجان هذا العام الفنانة الكبيرة ليلى علوي، التي تترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، إلى جانب تكريم الناقد السينمائي محمود قاسم، واستضافة الكاتب الكبير محمد سلماوي كضيف شرف.

تضم لجنة تحكيم الأفلام الطويلة كلًا من الفنانة شيري عادل، والفنان عادل عوض، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، والمخرج الفلسطيني خالد الشيخ، والناقدة إنصاف أبو هيبة، بينما يترأس المخرج أمير رمسيس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، بمشاركة الفنانة هدى الإدريسي والناقدة هنا عليوة.



وتقدم الدورة الحالية خمس مسابقات فنية تعكس التنوع والإبداع في السينما الفرنكوفونية، تشمل: الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام القصيرة، ومسابقة “321” لأفلام الثلاث دقائق، وأفلام الكارتون، إلى جانب مسابقة مستحدثة لأفلام الذكاء الاصطناعي، في مبادرة طموحة تعكس توجه المهرجان نحو استشراف المستقبل السينمائي.



ويولي المهرجان اهتمامًا خاصًا بالسينما الفلسطينية، من خلال عرض ستة أفلام متنوعة ضمن برامجه المختلفة، دعمًا للإبداع الفلسطيني وإبرازًا لقضاياه من خلال لغة الصورة.



الفعاليات والأنشطة

أما على مستوى الأنشطة، فتتضمن الفعاليات عروضًا سينمائية متنوعة تشمل الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، إلى جانب ندوات ولقاءات مفتوحة مع صناع الأفلام، في أجواء تحتفي بالحوار الثقافي والتبادل الفني بين الفضاء الفرنكوفوني والجمهور المصري.