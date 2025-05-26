نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تتألق بأحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصور لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “مطاوع” بإطلالة محتشمة أنيقة حيث ارتدت جيبة طويلة باللون الرصاصي وبلوزة باللون النبيتي، ووضعت ماكياج مناسب لبشرتها، وتركت شعرها منسدلا مما تفاعل عدد كبير من الجمهور معها.

وعلقت “مطاوع” على الصورة قائلة: "تهوى العين من يعجبها ويهوى العقل من يفهمه أما الروح فلا تهوى إلا من يشبهها".

أحدث أعمال الفنانة حنان مطاوع

والجدير بالذكر أن آخر مشاركات حنان مطاوع، مسلسل "صفحا بيضا" الذي حقق نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه، وتفاعل مع الجمهور ومع حلقاته التي كانت في منتهى الإبداع والتميز.

قصة مسلسل "صفحة بيضا"

وتدور أحداث مسلسل "صفحة بيضا" في إطار إجتماعي درامي وتشويقي، حول شخصية دكتورة في الجامعة، ولكنها تتعرض لإتهامات تجبرها علي الهروب وتعيش مع سيدة غريبة وذلك بعد العثور عليها امام المنزل، وتواجه الشخصية العديد من المشاكل والصراعات التي تحاول مواجهتها والتغلب عليها، المسلسل مكون من 30 حلقة.



أبطال مسلسل “صفحة بيضا”





وجاء مسلسل "صفحة بيضا" من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.