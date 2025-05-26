نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عبدالعزيز تشغل مؤشرات بحث جوجل لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرات الفنانه ياسمين عبد العزيز مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه ومواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل "كأس إينرجي للدراما في دورته التاسعة وحرصت ياسمين على التقاط الصور التذكارية من على "الريد كاربت" رفقة المخرج عمرو محمود ياسين.

و يذكر أن حفل جوائز كأس إينرجي للدراما، تنظمه إذاعة راديو إنرجي 92.1، لتكريم أبرز الأعمال الدرامية والنجوم الذين تألقوا خلال موسم رمضان

نبذه عن النجمه ياسمين عبدالعزيز

و في سياق متصل تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي، بدأت في تقديم الإعلانات في سن الثانية عشرة من عمرها عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات، وبعد ذلك رشحت للتمثيل في مسلسل امرأة من زمن الحب الذي حققت خلاله النجاح ولفت الأنظار لها، كما شاركت في فوازير رمضان «العيال اتجننت» من بعدها، اعتادت على تقديم دور الفتاة الشقية وحقق فيلمها زكي شان مع أحمد حلمي أعلى أرباح في الأسابيع الأولى من عرضه في العديد من دور السينما.

و شقيقها وائل أتجه للتمثيل، وقد تزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال «محمد نبيل حلاوة»، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018، في مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي. في مايو 2020 أعلنت زواجها منه. وفي 17 يناير 2024 أعلنت انفصالها عنه.