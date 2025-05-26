سعاد صالح: نوال الدجوي إنحازت لبنات بناتها على حساب الاولاد فحدثت فتنه المال

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضحت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن نوال الدجوي، أخطأت كثيرًا عندما كتبت الميراث لحفيدات بناتها على حساب أولاد أبناؤها ونتيجة ذلك انتحر حفيدها احمد الدجوي.





وتابعت الدكتورة سعاد صالح خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد قائلة إنه من المفترض أن تكتب نوال الدجوي ميراثها أمام الجميع دون تفرقه لأن النفس إمارة بالسوء والشخص لا يستطيع أن يسيطر على تدخل الشيطان، والشخص الذي ينتحر بسبب ضغوط الحياة من تلقاء نفسه دون أن ينهي الله حياته فهو عصيان كبير.

وأشارت سعاد صالح إلى أن المال أحيانا يتحول من نعمة إلى نقمة والشيطان حذرنا منه الله عز وجل يعدنا بالفقر ويأمرنا بالفحشاء وبين الله أن المال يترتب عليه حقوق الآخرين من صدقات وانفاق في أبواب الخير وليس المال للإنسان وحده.