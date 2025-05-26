الليلة.. المصور محمد بكر أسطورة التصوير الفوتوغرافي السينمائي في "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة فنية خاصة في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، يحل المصور الكبير محمد بكر، والذي يمتلك في رصيده ما يقرب من مليون صورة تؤرخ لأفلام السينما المصرية منذ عصر السينما الصامتة.

تفاصيل الحلقة

ومن المقرر أن يكشف محمد بكر خلال اللقاء الكثير من أسرار وكواليس لم تذع من قبل عن أهم الأسرار والصور في الأعمال السينمائية، ومنها "الثلاثية، الرصاصة لا تزال في جيبي، المومياء، معبودة الجماهير، الفتوة، دعاء الكروان، أبناء الصمت، السقا مات، سيدة القصر، دماء على النيل، لحن الخلود، رد قلبي، خلي بالك من زوزو، المنتقم، نار الشوق، لا تسألني من أنا، شيء في صدري، مطاردة غرامية، أنا حرة".

وأيضًا صور خاصة وكواليس في حياة النجوم والمشاهير، وتعاونه معهم، ومنها صور لشادية عندما تزوجت عماد حمدي، وأيضًا صورة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وهو يمسك الطبلة مع أم كلثوم، وفريد شوقي ورشدي أباظة.

كما يعرض صورًا للرئيس الراحل أنور السادات وكواليس تذاع لأول مرة عنها، وأهم الصور الفنية للسندريلا سعاد حسني، حيث يعد من أبرز من قام بتصويرها، وأيضًا رحلة مليئة بالإبداع الفوتوغرافي مع الزعيم عادل إمام.

كما يتحدث عن كواليس وأسرار لكبار النجوم، تحية كاريوكا وإصرارها على أن بكر هو من يصورها، ونرفزة أحمد رمزي ومقولته "ستوب" يا مبروك، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم، ومنهم نادية الجندي ونور الشريف وفاتن حمامة.

كما يتحدث عن والده المصور القدير حسين بكر، أشهر مصوري الثلاثينات والأربعينات والخمسينات، وعلاقته به وهل كان السبب في دخوله عالم التصوير ونجاحه مرتبط بوجوده داخل الوسط الفني، وعما إذا كان والده يحتفظ بالنيجاتيف الخاص لأعظم أعمال السينما المصرية منذ الثلاثينات وحتى الآن، وعن أول عمل فني له بعيدًا عن والده، وكان فيلم "سمارة "1956، كما يتحدث عن أبرز المخرجين ومديري التصوير الذين تعامل معهم وعلاقته بالفنانين.