فايز السعيد يطلق أغنية صيفية بصيغة عصرية ورؤية بصرية حديثة بعنوان "صح”

القاهرة - محمد ابراهيم - بأسلوب بصري حديث عكس أجواء الأغنية المبهجة، طرح الفنان الإماراتي فايز السعيد، أحدث أعماله الغنائية المصوّرة بعنوان "صح"، مكملًا أغنيات ألبومه الجديد 2025 بعد أن كان قد طرح عدة أغنيات في أوقات سابقة، ومن خلال فيديو كليب صُوِّر في إمارة دبي بالإمارات، بروح صيفية تحمل طابعًا عصريًا في الأداء والإخراج، حيث تم تنفيذ العمل بأسلوب بصري حديث وبشكل عمودي (Vertical Video) يتناسب مع العرض على المنصات الرقمية مثل الستوري والريلز على إنستغرام وتيك توك ويوتيوب شورتس، برؤية "موبايل-فرست" تواكب متطلبات جمهور اليوم وتزيد من تفاعلهم مع العمل، من خلال تعاون جديد يجمعه مع المخرج اللبناني المبدع بسام الترك.

وأكثر ما يلفت في الكليب، إلى جانب جمال الأغنية كلماتٍ ولحنًا وتوزيعًا موسيقيًا، هو الأسلوب الذي ظهر به فايز السعيد العفوي والأنيق، والقريب من القلب، مجسّدًا صورة عصرية متألقة تمزج بين الحيوية والشبابية، ما أضفى على الأغنية لمسة بصرية جذابة تعكس أجواءها الموسيقية المبهجة.

تفاصيل الأغنية

وقد تم تسجيل وتنفيذ العمل في استوديوهات "فايز السعيد ساوند"، ومن إنتاج وألحان وغناء فايز السعيد نفسه، في إطار حرصه المستمر على تقديم أعمال فنية متكاملة تحمل بصمته الخاصة، متعاونًا في كلمات الأغنية مع الشاعر سلطان مجلي، وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل.

كلمات الأغنية

تقول كلمات الأغنية في مطلعها:

هم الخطا وانت وأنا الصح.. صح

ما فـ العواذل حد ينصح.. صح

الحب يا قلب المحب صح

وانت وأنا صح.. صح

يا نايم في العسل صحصح

أنا قلبي معك صحصح

تعال اسهر مع شوقي

لا تسأل صح أو مو صح

وقد تم إطلاق فيديو كليب "صح" عبر القناة الرسمية لفايز السعيد على يوتيوب، وعبر جميع المنصات الرقمية المتخصصة في بث الأغاني وعرضها، إلى جانب توفّره عبر مختلف الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي.