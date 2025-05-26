الليلة..افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد القاهرة لاحتضان الدورة الخامسة من مهرجان، القاهرة السينما الفرنكوفونية، حيث يُفتتح المهرجان رسميًا، اليوم الاثنين الموافق 26 من الشهر الجارى وتستمر فعالياته حتى 30 مايو 2025.

يُقام حفل الافتتاح بمكتبة مصر الجديدة وذلك بمناسبة إحتفال المهرجان بمرور ١٢٠ عامًا على نشأة حى مصر الجديدة وإنشاء قصر البارون على أيدى المهندس البلچيكى البارون أمبان، ومن المقرر أن يشهد الإفتتاح حضورًا كبيرًا من الشخصيات الفنية والثقافية والدبلوماسية، بالإضافة إلى عشاق السينما.

أبرز الحاضرين:

يحضر الحفل كل من السفير اليونانى بالقاهرة، والسفير أحمد خفاجى، ممثلًا عن وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى وفد من السفارة الفلسطينية وعدد من سفارات الدول الفرنكوفونية، كما سيحضر ممثلو عدد من الوزارات المصرية، وأعضاء لجان التحكيم الخمس المختلفة بالمهرجان.

وفى لمسة تقدير للإسهامات الفنية والثقافية، قررت إدارة المهرجان تكريم كل من النجمة ليلى علوى والكاتب الكبير الأديب محمد سلماوى ضيف شرف المهرجان هذا العام.. ويأتى هذا التكريم عرفانًا بمسيرتهما الفنية والأدبية الطويلة ودورهم المؤثر فى إثراء المشهد الثقافى والسينمائى المصرى والفرنكوفونى.

ليلي علوي رئيس لجنة تحكيم:

هذا، وتترأس النجمة ليلى علوى كذلك لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة هذا العام، ويشاركها فى عضوية لجنة التحكيم كوكبة من السينمائيين المصريين والعرب والفرنكوفونيين، المخرج عادل عوض ومدير التصوير كمال عبد العزيز والنجمة المصرية الشابة شيرى عادل والسيناريست عمرو سمير عاطف والكاتبة والناقدة التونسية إنصاف أوهيبة والمؤرخ اليونانى ينى ميلاخرينوديس، والمخرج الفلسطينى أحمد الشيخ.. بينما يترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة المخرج المصرى أمير رمسيس ويشاركه فى عضوية اللجنة النجمة المغربية هدى الإدريسى والمخرجة الفلسطينية هنا عليوة.

وتترأس لجنة تحكيم مسابقة ٣،٢،١ سينما والتى تضم الأفلام التى تتجاوز مدتها أقل من ٤ دقائق من الدول الفرنكوفونية، المخرجة نيڤين شلبى، بينما يترأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام "الجيل زد - Generation Z" والتى تضم أفلام شباب السينمائيين والدارسين من مصر ومختلف الدولالفرنكوفونية، النجم المصرى الشاب طارق الإبيارى، بعضوية الدكتورة مايا البيضا من لبنان والمخرجة إيمان عبد المنعم من مصر.

كما يترأس لجنة تحكيم أفلام الذكاء الاصطناعى - (أحدث المسابقات التى يطلقها المهرجان هذا العام) -، المنتج وخبير الذكاء الاصطناعى عمرو قورة، وبعضوية أ.د. وائل بدوي وأ.د. نسرين عبد العزيز والمخرج د. أحمد عبد العليم قاسم.

ويحتفى المهرجان فى دورته الخامسة بمرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم فى إحتفاء خاص ضمن فعاليات حفل الإفتتاح، هذا، وتهدف الدورة الخامسة إلى تعزيز التبادل الثقافى بين الدول الفرنكوفونية وجمهور السينما، وتقديم باقة متنوعة من الأفلام التى تعكس غنى وتنوع الإبداع السينمائى فى الفن والثقافة الفرنكوفونية، بالإضافة إلى إحتفاء خاص بالسينما الفلسطينية من خلال عرض نخبة من الأفلام فى مسابقات المهرجان المختلفة، وضمن برنامج خاص بعنوان "قصص سينمائية.. من أرض الملاحم"، فضلًا عن برنامج خاص للأفلام السينمائية المعنية بنشر الوعى الطبى.

فعاليات المهرجان:

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان على مدار 4 أيام حتى يوم الجمعة الموافق ٣٠ مايو الجارى بمكتبة مصر الجديدة (طريق صلاح سالم أمام قصر البارون) والمركز الثقافي اليوناني بميدان صلاح الدين بمصر الجديدة، وتتضمن عروضًا لأفلام روائية ووثائقية وقصيرة، بالإضافة إلى أفلام الرسوم المتحركة وأفلام تم إنتاجها بالذكاء الاصطناعى وأفلام شباب السينمائيين والدارسين، فضلًا عن مجموعة من الندوات والمناقشات مع المبدعين والمثقفين وصناع الأفلام والجمهور.