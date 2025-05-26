وزير الثقافة يطلق تطبيق ذاكرة المدينة الخاص بالتنسيق الحضاري

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلق وزير الثقافة الدكتور "أحمد فؤاد هنو " تطبيق ذاكرة المدينة على الهواتف الذكية الخاص بمشروعات سلسلة ذاكرة المدينة التي أطلقها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس " محمد ابو سعده " بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بقيادة الدكتور " أسامة الجوهري" مساعد رئيس مجلس الوزراء.

تصريحات وزير الثقافة

وقال وزير الثقافة أن مشروعات سلسلة ذاكرة المدينة استطاعت نقل فكر التنسيق الحضاري إلى كل بيت بالمشروعات التي نقلت التوثيق من الحجر إلى توثيق البشر مما أضاف قيمة للحجر وجعلت الحجر واقع حي ينبض بالحياة حتى بعد رحيل مبدعييه.

وأشاد وزير الثقافة بالإنجاز الذي تم تحقيقه في مشروع عاش هنا الذي تجاوز الالف لوحة لالف شخصية، وكذلك مشروع حكاية شارع وكل مشروعات سلسلة ذاكرة المدينة التي تضم 7 محافظات، مضيفًا أن الوزارة ستعمل على ضم باقي المحافظات لمشروعات هذه السلسلة الهامة في الفترات القادمة من خلال التنسيق الحضاري، حتى تصبح ذاكرة المدينة على خريطة السياحة الثقافية المصرية.

مشروع "عاش هنا"

وأوضح رئيس الجهاز أن تطبيق ذاكرة المدينة يضم مشروع "عاش هنا" الذي يوثق للأماكن التي عاشت فيها الشخصيات التي أثرت الحياة المصرية في شتى المجالات ، ومشروع " حكاية شارع " يوثق للشوارع المصرية التي تحمل أسماء رموز أثرت الحياة المصرية بكل مجالاتها وقصص تسمية هذه الشوارع واين توجد على الخريطة، وكذلك يضم التطبيق توثيق العمارات والعقارات التراثية التي سجلها الجهاز في سجلات الحصر ووضع لها رقم توثيق ووضعها على خريطة القيمة وذلك نظرًا لتميزها المعماري والفريد، كما يضم التطبيق إصدارات الجهاز من الكتب التي توثق للاماكن المتميزة ذات الطراز المعماري الفريد ومنها كتاب الزمالك، القيمة والتاريخ، وجاردن سيتي، وواحة سيوة، ومصر الجديدة، وكذلك مشروع الجولات التراثية التي يقوم بها الجهاز لهذه المناطق المتميزة لإلقاء الضوء على تنوعها المعماري وثرائها الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي أيضا بالشخصيات الهامة التي نوثق لها بالمشروعات السابقة لحفظ وتخليد رحلتهم التراثية الثرية بالعطاء كل في مجاله ونقل سيرهم للأجيال الحالية وعرفانا منا بما قدموه.

إصدار التطبيق باللغتين

ويصدر التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية ويمكن البحث فيه من خلال الاسماء أو المناطق أو رقم التوثيق ويأتي هذا التطبيق تأكيدًا على دور التنسيق الحضاري في مخاطبة كافة أطياف المجتمع بكل الوسائل وتعبيرا لمواكبة وسائل التطور الحديثة وتؤكد رسالة التنسيق الحضاري في نشر الوعي بالتراث والتأكيد على أهميته والحفاظ عليه في يد الشباب والنشئ باللغة التي يدركونها من الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأشار الدكتور أسامة الجوهري على أهمية هذه المشروعات التي خلقت تعاون بناء ومثمر مع التنسيق الحضاري، مضيفًا أن اللوحة النحاسية التي يتم وضعها على أماكن إقامة الرموز والشخصيات المصرية والتي يتم مسحها بالرمز الكودي تدخلك على كم هائل من المعلومات من خلال الموبايل جعلت التواصل سهلًا ومرنا على الأجيال الجديدة للتعرف على القامات المصرية بطريقة بسيطة، وكذلك لوحات حكاية شارع التي تعرفهم بسبب التسمية وقصة كل شارع.

وعلى هامش الاحتفال بإطلاق تطبيق ذاكرة المدينة الذي يضم كل مشروعات سلسلة ذاكرة المدينة تم تكريم دكتور اسامه الجوهري على جهوده في إطلاق هذه المشروعات المتميزة ومنحه شهادة تكريم كما تم تكريم اللجان العلمية القائمة على مشروع " عاش هنا" وهم الدكتور عماد ابو غازي استاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة ووزير الثقافة الأسبق، والدكتور محمد الكحلاوي رئيس اتحاد الآثاريين العرب، الدكتور طارق وإلى استشاري العمارة والتصميم العمراني، الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة القاهرة، الفنان التشكيلي محمد عبلة، الإعلامي الدكتور جمال الشاعر،الشاعر احمد عنتر.

وتم تكريم أعضاء لجنة مشروع "حكاية شارع" وهم الأستاذ الدكتور فتحي صالح أستاذ هندسة الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومؤسس مركز التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية الأسبق، الاستاذ أحمد بنداري مؤرخ ومصور عمارة الحديثة، الدكتور مصطفى كامل باحث في التاريخ الحديث والمعاصر، والدكتور جمال كمال باحث في التاريخ الحديث والمعاصر .

وحضر حفل التدشين نخبة من أساتذة الجامعات في العمارة والتراث وقيادات وزارة الثقافة وقيادات من مجلس الوزراء، كما حضر أيضًا العديد من الشخصيات العامة البارزة ولفيف من الإعلاميين والصحفيين الذين عقد لهم مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل التطبيق والمشروعات لهم.