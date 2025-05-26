لهذا السبب.. ياسمين عبدالعزيز تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تم تكريمها في حفل جوائز “كأس إنرجي للدراما” في موسمه التاسع، والذي نظمته إذاعة راديو إنرجي 92.1، كما تم تكريم عدد من نجوم وصنّاع مسلسل “وتقابل حبيب”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان 2025.

وتصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز قائمة المكرمين عن دورها المميز في المسلسل، وسط تصفيق حار من الحضور.

تفاصيل مسلسل "وتقابل حبيب"

يُعد مسلسل "وتقابل حبيب" من أبرز الأعمال الدرامية في موسم رمضان 2025، وضم نخبة من النجوم، منهم: ياسمين عبد العزيز، خالد سليم، نيكول سابا، كريم فهمي، أنوشكا، صلاح عبد الله، وبسنت شوقي.



العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج شركة سينرجي، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة، خاصة مع تسليط الضوء على العلاقات المعقدة والنهايات المأساوية التي طرحتها الحبكة الدرامية.