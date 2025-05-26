سعاد صالح تحذر من فتنة الميراث: المال والأولاد أعداء فتنة لكم

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر أنه يجوز لصاحب المال أن يتصرف في ماله على قيد الحياة ولكن بشرط أن يلتزم بالعدالة.

تصريحات سعاد صالح



وتابعت سعاد صالح خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2 قائلة لا تكون كلمة الميراث سوى بعد الموت ولكن إذا ظل الشخص على قيد الحياة ويريد أن يتصرف في أمواله بحريته ولكن يكون من باب الهبه والهدية ووقتها يجب توزيع المال بقسمة العدل بين الأبناء وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم"، وكررها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حذرنا من فتنة المال.

سعاد صالح: الابتلاء سيكون في المال أو ضياعه



وأشارت الدكتورة سعاد صالح إلى أن الابتلاء سيكون في المال أو ضياعه أو في النفس أو يكون ضياع صاحبه، والمال إختبار من الله وعلق به كثيرًا من الواجبات والحقوق والصدقات رغم أنه جعله زينة للإنسان.