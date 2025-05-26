سعاد صالح تعلق على حادث أحمد الدجوي بسبب الميراث

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر على حادث إنتحار أحمد الدجوي صباح اليوم بسبب الميراث، موضحة أن الخروج على منهج الله عز وجل في إستخدام هذا المال يؤدي إلى خلافات كثيرة.

تصريحات سعاد صالح

وتابعت سعاد صالح خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2 قائلة إن المال فتنة بين الناس وذكر الله عزوجل المال في القرآن الكريم حسب الشرع وبين أحيانا أنه قد يكون زينة ومن ناحية أخرى قد يكون ابتلاء وفتنة وسبب للعداوة بين الأبناء بل والقتل كما نرى الآن.

سعاد صالح المال أحيانا يصبح نعمة إلى نقمه

وأشارت سعاد صالح إلى أن المال أحيانا يصبح نعمة إلى نقمه والشيطان حذرنا منه الله عز وجل يعدنا بالفقر ويأمرنا بالفحشاء وبين الله أن المال يترتب عليه حقوق الآخرين وصدقات وانفاق في أبواب الخير وليس للإنسان وحده.



واختتمت سعاد صالح حديثها بأن الله عز وجل حذر من تقسيم المال وعدم الإلتزام بما قرره فأحيانًا الانسان يحب كل مال لديه الشخص يهب كل ما لديه حتى لو كان الشخص بعيدًا عن الأسرة قصدا ويسبب غيظا أو خلافات أو عداوه لأولاده.